Саммит в Париже: лидеры ЕС усилят поддержку Украины

Европейские лидеры в ходе саммита «коалиции желающих» в Париже заявили о решимости продолжать многоуровневую поддержку Украины до тех пор, пока она не добьется прочного и справедливого мира.

Об этом в четверг, 27 марта, сообщает корреспондент DW со ссылкой на дипломата ЕС.

В ходе встречи, в которой приняли участие представители 31 государства, а также ЕС и НАТО, было объявлено об усилении военной, финансовой и энергетической поддержки Киева, а также о помощи в восстановлении страны, ведущей оборонительную войну против России.

Участники саммита обязались выделить Украине дополнительные 17 миллиардов евро военной помощи, предоставить Киеву два миллиона единиц артиллерийских боеприпасов и улучшить координацию между государствами-членами ЕС для того, чтобы предоставляемая ими поддержка соответствовала потребностям Украины.

Кроме того, европейские лидеры договорились усилить сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и продолжить развивать миссию ЕС по военной подготовке украинских солдат.

Зеленский задает вопросы о миротворцах

«Я благодарен Франции, Великобритании и всем причастным за искреннее стремление помочь нам в развитии долговременной безопасности», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на встрече.