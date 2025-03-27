Тарифы Трампа могут привести к неожиданным изменениям в ценах на автомобили

В настоящее время импортная пошлина на автомобили, произведенные за пределами США, составляет 2,5 процента, но с 2 апреля она возрастет до 25 процентов. Пошлины также затронут многие автокомпоненты, которые закупают американские автопроизводители из других стран.

Эти пошлины - мощный удар для мировой экономики. Автомобильная промышленность занимает сильные позиции, особенно в крупнейшей экономике Европы - Германии, где этот сектор и так переживает трудные времена. Производители предупредили, что пошлины Трампа на автомобили, произведенные за рубежом, повредят промышленности, и их следует предотвратить в ходе переговоров.