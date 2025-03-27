В среду президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе вступит в силу постоянный импортный налог на автомобили и легкие грузовики, произведенные за пределами США.
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Тарифы Трампа могут привести к неожиданным изменениям в ценах на автомобили
В настоящее время импортная пошлина на автомобили, произведенные за пределами США, составляет 2,5 процента, но с 2 апреля она возрастет до 25 процентов. Пошлины также затронут многие автокомпоненты, которые закупают американские автопроизводители из других стран.