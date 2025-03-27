«Готовиться к худшему»: Макрон заявил, что в Париже обсуждали планы поддержки Украины без США

Макрон по итогам саммита заявил, что его участники согласились продолжать поддерживать Украину и ее армию, а также обещал продолжать оказывать давление на Россию и ее теневой флот танкеров.

Кроме того, по словам президента Франции, на заседании было решено поручить главам МИД стран-участников коалиции в течение трех недель подготовить предложения о том, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине.

Также Макрон заявил, что в Украину будет направлена франко-британская делегация военных для работы с ВСУ «для планирования их будущего».

Говоря о возможных миротворческих силах, Макрон заявил, что они все еще находятся в стадии формирования. Президент Франции вновь заверил, что они не будут находиться на линии соприкосновения, а необходимы как инструмент «сдерживания» после заключения перемирия.

Отвечая на вопрос журналиста из испанского СМИ о словах спецпредставителя США Стива Уиткоффа о том, что отправка миротворческих войск в Украину была бы «абсурдной», Макрон заявил, что Европа должна быть готова действовать «совершенно в одиночку».

«Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — добавил президент Франции.

По его словам, Европа хотела бы поддержки своих инициатив со стороны США, но, если этого не произойдет, нельзя сказать, что Европа ничего не сделает.