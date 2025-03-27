Финляндия ужесточает требования для получения гражданства

Правящая коалиция Финляндии планирует изменить подходы к идентификации и проверке личности заявителя, а также к его порядочности и источникам дохода.

На практике это может означать, что правонарушения будут оказывать большее влияние на возможность получения финского паспорта. Кандидаты на гражданство также обязаны будут иметь стабильный источник дохода, который будет проверяться более тщательно. Таким образом, те, кто живет исключительно на пособие по безработице или социальную помощь, больше не смогут стать гражданами Финляндии.

Кроме того, заявители могут быть обязаны предоставить больше подтверждений своей личности.

Законопроект предполагает, что гражданство может быть лишено, если заявитель предоставил ложную информацию при подаче заявления или совершил преступление, нарушающее интересы Финляндии.

Человек с двойным гражданством может лишиться финского паспорта за преступления, такие как терроризм или государственная измена, если наказание за это преступление составит не менее двух лет лишения свободы.

Закон должен вступить в силу 1 октября, в настоящее время проект рассматривается в парламенте.