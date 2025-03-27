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ЧМ по фигурному катанию Михаил Селевко на чемпионате мира вышел в произвольную программу!

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Михаил Селевко.
Михаил Селевко. Фото: Brian Fluharty

В Бостоне (США) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня фигуристы-одиночники представляют свою программу.

Всего на лед выйдет 39 спортсменов, лишь 24 сильнейших пройдут в произвольную программу.

Михаил Селевко вышел на лед в четвертой разминочной группе и достаточно чисто откатал свою программу - допустил падение лишь в самом начале, упав с четверного тулупа.

По сумме баллов Селевко набрал 77,50 балла и квалифицировался в произвольную программу. В данный момент он занимает промежуточное четвертое место.

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