ЧМ по фигурному катанию Михаил Селевко на чемпионате мира вышел в произвольную программу!

Всего на лед выйдет 39 спортсменов, лишь 24 сильнейших пройдут в произвольную программу.

Михаил Селевко вышел на лед в четвертой разминочной группе и достаточно чисто откатал свою программу - допустил падение лишь в самом начале, упав с четверного тулупа.

По сумме баллов Селевко набрал 77,50 балла и квалифицировался в произвольную программу. В данный момент он занимает промежуточное четвертое место.