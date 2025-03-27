Помните ли вы, для чего нам был нужен «зеленый поворот» и энергетический переход? Почему Министерство окружающей среды было преобразовано в Министерство климата? Позвольте напомнить: климатологи по всему миру уверены - именно хозяйственная деятельность человечества стала причиной стремительных климатических изменений, пишет член организации «Спасем эстонские леса» Пирет Ряни (СДПЭ).
Большинство экологических границ планеты, по которым оценивается состояние жизнеобеспечивающих систем Земли, уже превышены. Когда загрязнения становится слишком много, Земля перестает справляться с самоочищением, и человечеству грозит вымирание. Когда мы расходуем природные ресурсы быстрее, чем природа способна их восстановить, жажда, холод и голод становятся лишь вопросом времени.
Человечество должно срочно прекратить загрязнение и вписать экономическую деятельность в рамки экологических пределов - только так можно надеяться смягчить последствия происходящего. Наиважнейшая задача сегодня - беречь, охранять и укреплять сохранившуюся природу, а также восстанавливать уже поврежденную, чтобы вернуть планете способность к самовосстановлению и надеяться, что точки невозврата еще не пройдены.
Уже много лет мы вместе осуждаем тех, кто не доверяет науке и отрицает антропогенную природу климатических изменений. Мы называем их «плоскоземельщиками», боремся с дезинформацией, зеленым камуфляжем и намеренным введением в заблуждение.
Сегодня становится очевидно: разговоры о зеленом переходе в эстонской политике - это всего лишь лицемерный спектакль. Хотя мы уже подвели нашу планету к краю экологической катастрофы, наши политики не воспринимают это всерьез.
События последних недель ясно показали, что именно Партия реформ, «Ээсти 200» и тандем Михал-Каземетс - это те, кто не верит в экологические пределы Земли и действует, как настоящие отрицатели климатических изменений. Мы были в шоке, когда партия Хельме устроила в Рийгикогу конференцию климатических скептиков и насмехалась над белыми медведями. Но теперь стало ясно: Партия реформ ничем не лучше.
Нет, мы не можем ослабить природоохранные нормы.
Нет, мы можем вырубить все леса.
Нет - и еще раз нет.
Человечество обязано прекратить загрязнение и расточительство - ради детей и внуков, если уж не в состоянии делать это ради себя.
Любая политика и даже любая оборонительная стратегия в долгосрочной перспективе должна стремиться к экологически чистому, разумному и устойчивому ведению хозяйства на пригодной для жизни планете. На этом фоне звучит абсурдно и даже преступно, когда нас «успокаивают»: мол, не волнуйтесь, мы не позволим охранять природу более чем на 30% суши.
Напротив - пришло время извиняться за то, что мы позволяем интенсивную хозяйственную деятельность более чем на 30% территории. Людям нужна чистая, поддерживающая благополучие природа - а не еще большее обогащение избранных за счет всех остальных.
Партия реформ и «Ээсти 200» - вырубленные до гола леса, загрязненный воздух и шахтные территории с отравленными грунтовыми водами не приведут нас в будущее.
Познакомьтесь наконец с концепцией экологических границ планеты и осознайте: правительства обязаны нести ответственность за сохранение будущего. Выживание возможно лишь при разумной - то есть экологически чистой, умной и не подчиненной интересам крупного капитала - экономике и солидарном обществе. Неолиберальное нео-феодальное государство-добытчик - это путь, который не должен быть нашим выбором.
Сейчас пришло время задать себе главный вопрос: что для нас на самом деле важно? Очень надеюсь, что ответ - это не «быстрые деньги на умирающей от загрязнения планете».
Как можно заниматься политикой, не имея четкого взгляда в будущее? В какую Эстонию мы движемся? Что действительно нужно людям Эстонии, чтобы быть счастливыми?
Национальная идентичность эстонцев глубоко связана с природой - мы определяем себя через лес и море, тишину и покой, деревенскую жизнь, костры на Иванов день, дымную баню и журчание воды. Там наши корни. Там мы находим внутренний покой и силу для роста. Эстонцу для счастья необходима природная среда - чтобы наполняться, чувствовать опору и быть частью чего-то большего.
Даже если ты живешь в городе, занят предпринимательством и считаешь себя прежде всего «успешным европейцем» - фундамент остается прежним: глубинная, крестьянская потребность чувствовать нетронутую природу.
С нынешним политическим курсом природа, дающая нам возможность восстановиться и наполняться, оказывается под угрозой - ей пытаются вынести смертный приговор. Ослабление экологических норм превращает еще сохранившиеся природные экосистемы в безжизненные пни, в шахты, загрязняющие подземные воды, и в дымящие заводы, с помощью которых местные природные богатства оборачиваются загрязнением на месте и прибылью для иностранных корпораций.
Останутся только город и свалка.
Счастливых людей на свалке не найти.
Отчуждение от природы - а вместе с ней и от эстонской идентичности - лишь усугубляет уже и без того опасный разлом внутри общества. Оно подстегивает популизм, подрывает доверие к государству и его институтам, давая все больше поводов для торжества враждебным силам.
Слишком долго в Эстонии доминировала политика, которая не ценит ни природу, ни людей.
Сегодня нам нужно не просто Министерство окружающей среды, а Министерство охраны природы - способное исцелять не только природу, но и общество.