Нет, мы не можем ослабить природоохранные нормы.

Нет, мы можем вырубить все леса.

Нет - и еще раз нет.

Человечество обязано прекратить загрязнение и расточительство - ради детей и внуков, если уж не в состоянии делать это ради себя.

Любая политика и даже любая оборонительная стратегия в долгосрочной перспективе должна стремиться к экологически чистому, разумному и устойчивому ведению хозяйства на пригодной для жизни планете. На этом фоне звучит абсурдно и даже преступно, когда нас «успокаивают»: мол, не волнуйтесь, мы не позволим охранять природу более чем на 30% суши.

Напротив - пришло время извиняться за то, что мы позволяем интенсивную хозяйственную деятельность более чем на 30% территории. Людям нужна чистая, поддерживающая благополучие природа - а не еще большее обогащение избранных за счет всех остальных.

Партия реформ и «Ээсти 200» - вырубленные до гола леса, загрязненный воздух и шахтные территории с отравленными грунтовыми водами не приведут нас в будущее.

Познакомьтесь наконец с концепцией экологических границ планеты и осознайте: правительства обязаны нести ответственность за сохранение будущего. Выживание возможно лишь при разумной - то есть экологически чистой, умной и не подчиненной интересам крупного капитала - экономике и солидарном обществе. Неолиберальное нео-феодальное государство-добытчик - это путь, который не должен быть нашим выбором.