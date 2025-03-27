В ночь на пятницу облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 6-11, на побережье местами 4 градуса тепла.

В ночь на субботу до полуночи по всей стране прояснится, погода без осадков. Ветер южных направлений, 3-9, до полуночи на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем ясно, местами переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 10-16, на подветренном побережье 6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны облачность плотнее, но погода преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. На востоке страны 11-16, на западе 5-10 градусов тепла.