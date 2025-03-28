В последнее время участились случаи, когда молодые люди позволяют использовать свои банковские счета для перевода денег неизвестного происхождения с целью получения прибыли.
Банк предупреждает: жители Эстонии могут заниматься отмыванием денег, даже не подозревая об этом
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк говорит, что ничего не подозревающие люди могут попасть в неприятности, помогая обманывать власти.
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в последние месяцы вновь стала актуальной проблема одной из так называемых схем отмывания денег. Как отмечает специалист, молодых людей убеждают разрешить использовать их банковские счета (иногда счета в нескольких разных банках) для перемещения денег.
«После того как молодого человека убедили и уговорили, на его счет начинают поступать большие суммы денег, и им нужно быстро их перевести», – пояснил Кийк.
По его словам, на эти деньги обычно покупается криптовалюта или снимаются наличными. Владельцу счета, «денежному мулу», взамен предлагается небольшая комиссия. В силу своего добросовестного желания заработать молодой человек может, сам того не зная, помочь пустить в оборот деньги, полученные преступным путем, и тем самым совершить преступление.
Хотя это запрещенная деятельность, которая может быть наказуема, сами «денежные мулы» могут не осознавать, что то, что они делают, как-то неправильно или незаконно.
«Мошенники рассказывают молодым людям красивую и убедительную историю, а те принимают все за чистую монету, не задают критических вопросов, не продумывают всю цепочку действий и не задумываются о возможных последствиях. Обычно это деньги жертв других мошенничеств – например, людей, потерявших все свои сбережения», – добавил Кийк.
«Предложение быстрой прибыли любым способом обычно является признаком мошенничества, когда в итоге вы теряете и обещанное вознаграждение за "работу", и, возможно, свои собственные деньги. Мошенник остается мошенником и, скорее всего, связан с мошенниками и международными преступниками, которые будут рады "кинуть" такого желающего быстро заработать, если возникнут проблемы. Это означает, что простой на первый взгляд способ заработка может разрушить ваше будущее, а найти настоящую работу, позволяющую зарабатывать на жизнь будет уже не так просто, как было бы до того, как вы ввязались в аферу», – говорит руководитель отдела кибер- и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
По словам Кельта, банки и полиция в сотрудничестве с зарубежными коллегами прилагают усилия, чтобы остановить деятельность мошенников, но ловят преступников и в Эстонии.
Например, 19 февраля этого года 83-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что на банковском счете жертвы имеются подозрительные операции. Утверждалось, что для того, чтобы поймать преступников, жертва должна подойти к банкомату, снять 2000 евро наличными, а затем за ними приедет полиция. Женщина поняла, что это мошенничество, и немедленно сообщила в полицию. Полиция арестовала 26-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в основном вербуются люди, испытывающие финансовые трудности. Среди целевых групп – недавние мигранты, безработные, студенты и люди в старше двадцати лет.
Кийк подчеркнул, что не следует сообщать третьим лицам данные своего банковского счета или слепо соглашаться на пересылку денег неизвестного происхождения. «Следует избегать подозрительных электронных писем и ссылок. В частности, будьте внимательны к неожиданным предложениям о работе. Всегда проверяйте информацию о работодателе, прежде чем начать сотрудничество, особенно если речь идёт об иностранной компании», - советует он.
«Мошенники могут подделать веб-сайт и веб-адрес реальной компании, чтобы создать достоверное впечатление. Хотя внешне все может казаться правильным, поддельные сайты относительно минималистичны и ограничены в функциональности. Также важно обращать внимание на веб-адрес, поскольку создатели поддельных сайтов используют различные уловки, немного искажая слова, но если присмотреться, различия всегда найдутся», – говорит Кийк.
«Если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что вы вовлечены в схему отмывания денег, немедленно прекратите совершать переводы. Сообщите об этом в свой банк, поставщику услуг, через которого осуществлялась транзакция, и в полицию, – сказал он. - Рано или поздно отмывание денег привлечет внимание банков».