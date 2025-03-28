Банк предупреждает: жители Эстонии могут заниматься отмыванием денег, даже не подозревая об этом

«Предложение быстрой прибыли любым способом обычно является признаком мошенничества, когда в итоге вы теряете и обещанное вознаграждение за "работу", и, возможно, свои собственные деньги. Мошенник остается мошенником и, скорее всего, связан с мошенниками и международными преступниками, которые будут рады "кинуть" такого желающего быстро заработать, если возникнут проблемы. Это означает, что простой на первый взгляд способ заработка может разрушить ваше будущее, а найти настоящую работу, позволяющую зарабатывать на жизнь будет уже не так просто, как было бы до того, как вы ввязались в аферу», – говорит руководитель отдела кибер- и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.