Суд приказал членам администрации Трампа сохранить скандальный чат в мессенджере Signal

чат в Сигнале Фото: The Atlantic

Окружной судья столичного округа Колумбия Джеймс Босберг в четверг приказал сохранить сообщения в группе с 11 по 15 марта в качестве обеспечительной меры по иску организации American Oversight, которая подала на членов команды Дональда Трампа в суд, заявив, что они нарушили закон о хранении информации.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в ответ заявила, что администрация Трампа «соблюдала и будет соблюдать все соответствующие законы о хранении информации».

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, которого случайно включили в тот чат, и который на этой неделе взорвал информационную бомбу, рассказав о нем, отмечал, кроме прочего, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц установил для сообщений в той группе опцию удаления через неделю — то есть, сообщения уже могут быть удалены.

Джеффри Голдберг опубликовал первую статью о том, как члены команды Трампа обсуждали секретные военные планы в обычной группе в мессенджере, в этот понедельник. В чате участвовали Майк Уолтц, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, директор Национальной разведки Тулси Габбард, госсекретарь Марко Рубио и еще 13 высокопоставленных официальных лиц.

Судья округа Колумбия Джеймс Босберг Фото: U.S. District Court for the District of Washington/Handout via REUTERS