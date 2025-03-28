Российский паралимпиец лишился медалей Олимпиады спустя 11 лет

На сочинской Паралимпиаде Полухин завоевал одну золотую и две серебряные медали. Однако спустя более десяти лет Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что во время Олимпиады его допинг-пробы были сфальсифицированы.

По данным МПК, доказательства свидетельствуют о том, что при поддержке государственной допинговой программы России пробы Полухина с так называемым «грязным» содержимым были подменены на «чистые», из-за чего ему удалось избежать наказания. Как пишет BBC, спортсмен, предположительно, использовал запрещенный сердечный препарат триметазидин.

На контейнере с пробой Полухина обнаружили следы, которые могли появиться только в результате повторного открытия и закрытия бутылки. Кроме того, состав его пробы 2018 года отличался от той, что была взята в 2014 году.

Полухин обжаловал решение МПК в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако жалоба была отклонена.

МПК принял решение в отношении Полухина еще в сентябре прошлого года, но оно не вступило в силу до завершения разбирательства в CAS.