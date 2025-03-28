Тяжелые времена: жители Эстонии стали реже покупать одежду и обувь

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в феврале объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с прошлым годом на 21%, объем продаж у магазинов промышленных товаров - на 6%.

«Объем продаж у продовольственных магазинов сократился по сравнению с февралем прошлого года на 5%», - добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров в феврале объем продаж увеличился больше всего, а именно на 28%, у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился на 10% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 4% у аптек и магазинов косметических товаров.

Объем продаж сократился на 10% у других неспециализированных магазинов промышленных товаров (т. н. универмаги), на 8% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 7% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Объем продаж у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, остался на уровне февраля 2024 года.

По сравнению с январем этого года в феврале объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 2%.