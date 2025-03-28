Тяжелые времена: жители Эстонии стали реже покупать одежду и обувь

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в феврале составил 785 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем продаж увеличился на 4%.
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По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в феврале объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с прошлым годом на 21%, объем продаж у магазинов промышленных товаров - на 6%.
«Объем продаж у продовольственных магазинов сократился по сравнению с февралем прошлого года на 5%», - добавила Пихлак.
Среди магазинов промышленных товаров в феврале объем продаж увеличился больше всего, а именно на 28%, у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился на 10% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 4% у аптек и магазинов косметических товаров.
Объем продаж сократился на 10% у других неспециализированных магазинов промышленных товаров (т. н. универмаги), на 8% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 7% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Объем продаж у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, остался на уровне февраля 2024 года.
По сравнению с январем этого года в феврале объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 2%.
Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791).
Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.
Индекс объема продаж - индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.
Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.