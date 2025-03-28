С приходом весны на городских улицах появляются электросамокаты. Но не только они: в этом году весна начинается иначе!
Колонка Postimees ⟩ Нашествие арендных мопедов в Таллинне: мы в шаге от трагедии
На этой неделе латвийская компания Ride Mobility начала в Таллинне сдавать в аренду электромопеды. К сожалению, не проходит и дня, чтобы невменяемые арендаторы не устраивали хаос на дорогах. Как и в случае с электросамокатами, пользователи гоняют по тротуарам и катаются в местах, где это не положено, и таким образом, который не разрешен правилами дорожного движения.
Электромопеды являются более опасными транспортными средствами по сравнению с самокатами. Они могут развивать скорость до 25 километров в час и весят пятьдесят килограммов, что может при столкновении привести к серьезным травмам у пешеходов.
В отличие от электросамоката, на котором можно ездить по тротуару в исключительных случаях (если пользователь чувствует угрозу на проезжей части), электромопеду запрещено ездить по тротуару в соответствии с Законом о дорожном движении. Он должен оставаться на велосипедной дорожке или проезжей части, соблюдая знаки и правила дорожного движения.
Тут у нас для вас есть плохая и хорошая новости. Плохая новость в том, что по всему Таллинну сдается в аренду около тысячи электромопедов. Хорошая новость в том, что они хотя бы красного цвета, что делает их более заметными на дороге. Ведь красный - цвет опасности в природе.
Postimees считает, что необходимо охладить пыл водителей электромопедов, гоняющих по улицам Таллинна, до того, как произошли тяжелые ДТП
Конечно, у пешехода нет глаз на спине. Достаточно человеку, болтающему с друзьями или, что еще хуже, надевшему наушники (что является проблемой в условиях дорожного движения), внезапно сделать шаг в сторону, и в него врежется электромопед, летящий со скоростью стрелы. К сожалению, вероятность этого довольно высока, гораздо выше, чем выигрыш в лотерею.
Если в результате столкновения человек надолго окажется в больнице или даже станет инвалидом, кто будет за это отвечать? С 1 декабря прошлого года электромопеды в любом случае должны иметь страховку транспортного средства.
Дни открытия проката в Таллинне напоминают день первого выгона скота, когда восторженные водители электромопедов мчатся туда-сюда по городу, и лишь вопрос времени, когда произойдут тяжелые ДТП. Похоже, ключевые фигуры в горуправе не смогли все как следует продумать: и отвечающий за транспорт вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество»), и руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак.
Вероятно, существует только два возможных решения этой проблемы. Первый вариант: электромопеды все-таки следует запретить. Второй вариант: объявить о нулевой терпимости к нарушениям со стороны пользователей, как это сделал бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в своей борьбе с преступностью. Это будет означать, что если сотрудники МуПо или полиции поймают кого-то, например, едущего на электромопеде по тротуару, этому человеку в будущем будет запрещено брать мопеды в аренду.
Postimees считает, что если мы будем просто выжидать и смотреть, что будет дальше, ничего хорошего не произойдет. Мы надеемся, что городские власти немедленно предпримут какие-то меры по решению этой проблемы, и будем внимательно следить за происходящим. Есть место, где пешеходы должны чувствовать себя в безопасности, и это место - тротуар!