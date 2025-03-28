Колонка Postimees Нашествие арендных мопедов в Таллинне: мы в шаге от трагедии

На этой неделе латвийская компания Ride Mobility начала в Таллинне сдавать в аренду электромопеды. К сожалению, не проходит и дня, чтобы невменяемые арендаторы не устраивали хаос на дорогах. Как и в случае с электросамокатами, пользователи гоняют по тротуарам и катаются в местах, где это не положено, и таким образом, который не разрешен правилами дорожного движения.

Электромопеды являются более опасными транспортными средствами по сравнению с самокатами. Они могут развивать скорость до 25 километров в час и весят пятьдесят килограммов, что может при столкновении привести к серьезным травмам у пешеходов.

В отличие от электросамоката, на котором можно ездить по тротуару в исключительных случаях (если пользователь чувствует угрозу на проезжей части), электромопеду запрещено ездить по тротуару в соответствии с Законом о дорожном движении. Он должен оставаться на велосипедной дорожке или проезжей части, соблюдая знаки и правила дорожного движения.

Тут у нас для вас есть плохая и хорошая новости. Плохая новость в том, что по всему Таллинну сдается в аренду около тысячи электромопедов. Хорошая новость в том, что они хотя бы красного цвета, что делает их более заметными на дороге. Ведь красный - цвет опасности в природе.

Postimees считает, что необходимо охладить пыл водителей электромопедов, гоняющих по улицам Таллинна, до того, как произошли тяжелые ДТП