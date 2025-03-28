Трамп против Европы. Пять вопросов о грядущей торговой войне США и ЕС

Президент США Дональд Трамп собирается ввести импортные пошлины против всего мира 2 апреля и называет эту дату «Днем освобождения» Америки от нахлебников. Главная битва новой торговой войны намечается между крупнейшими экономиками мира - США и Евросоюзом. Она рискует разрушить главное торговое партнерство на планете и поставить точку в послевоенной истории процветания Запада.

Европейцы усиленно пытаются избежать гнева Трампа и посылают в Вашингтон одного эмиссара за другим в надежде договориться до 2 апреля и избежать импортных пошлин, которые неизбежно погрузят в рецессию европейскую экономику, и без того ослабленную последствиями агрессии России против Украины.

Если уговорить Трампа не получится, у ЕС есть возможность ответить — на этот раз она подготовилась лучше, и даже зарядила так называемую «торговую базуку». О том, что это такое, и какой будет вторая торговая война между Америкой и Европой, — кратко в пяти вопросах.

1. Почему в этот раз все серьезнее, чем в первую торговую войну?

Трамп уже нападал на Европу в свой первый срок, однако вторая торговая война рискует быть много масштабнее. В прошлый раз ему не нравились торговые барьеры для американских товаров в Старом Свете. На этот раз Трамп пытается давить торговыми тарифами для достижения политических целей.