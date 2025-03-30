Госконтроль: разгрузить экстренную медицину могли бы круглосуточные больницы с терапевтами

По словам аудитора Государственного контроля Эвы-Марии Асари, опросы показали, что многие непрофильные пациенты, обращавшиеся в ЭМО, объясняли свое решение тем, что проблема возникла вечером или в выходные дни, когда физически нет возможности попасть к семейному врачу.

«Это не совсем так, и врачи могут подтвердить, что больше всего обращений в ЭМО происходит как раз в дневное время, но объективно, решить вопросы здоровья и перегрузки скорой помощи и отделений экстренной помощи могли бы поликлиники, куда пациент мог бы обратиться за консультацией и помощью в вечернее время и во время выходных или праздников», - считает она.

Что еще можно сделать, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи, не оставляя пациента один на один со своей проблемой и не перегружая врачей экстренной медицины? На эти и связанные с темой вопросы будут искать ответы герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 31 марта, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.