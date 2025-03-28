Грустный вечер для литовского баскетбола: «Жальгирис» вновь разочаровал болельщиков и лишился шансов на плей-офф

Гордость и слава Литвы нуждалась в победах как в воздухе, но завершила текущую выездную серию во Франции с нулевым результатом. Во вторник команда уступила «Монако», а в четверг вечером проиграла клубу «Аслель» из Виллербана со счетом 79:88.

Любимец многих эстонских болельщиков «Жальгирис» начал сезон с шести побед в семи матчах, однако все изменилось после неудачного усиления в лице американского защитника Лонни Уокера. Тот вскоре вернулся в НБА, но игру наладить так и не удалось, и теперь исчезла даже теоретическая надежда пробиться в раунд плей-ин. В регулярном сезоне «Жальгирису» предстоит провести еще два матча.

Сильвен Франциско набрал 19 очков, Лауринас Бирутис добавил 18, но этого оказалось недостаточно. У победителей самыми результативными стали Тео Маледон (19 очков) и Нандо Де Коло (16 очков).

Лидер турнира, «Олимпиакос» из Пирея, потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Монако» со счетом 77:80. «Бавария» из Мюнхена оказалась сильнее белградского «Партизана» - 89:74. Обе победившие команды приблизились к закреплению места в плей-офф. Важную победу со счетом 98:88 в Милане над местным «Армани» одержала и «Барселона».

Клуб Сандера Райесте - «Баскония» из Виктории - сегодня сыграет на выезде с «Фенербахче». В случае победы турецкий клуб сможет догнать «Олимпиакос» и разделить с ним первую строчку.