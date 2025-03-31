Объясняя происходящее, врач экстренной медицины и руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов уточнил, что проблемы здравоохранения начались не сегодня, но завтра выглядит еще более туманным: «Я думаю, что одна из самых главных проблем заключается в том, что на политическом уровне система здравоохранения вообще, ее финансирование и ее будущее не является самым главным приоритетом».

Доктор добавил, что на врачебном уровне идет много разговоров о том, насколько важно, чтобы пациент оказывался в центре внимания: «Но очень хотелось бы, чтобы в центре внимания пациент оказался и на государственном уровне. Тогда мы, может быть, начнем двигаться в правильном направлении».

Что делать, если семейный врач недоступен, а в ЭМО ждать приема приходится несколько часов с кричащим от боли ребенком на руках? Как спасти врачей от выгорания и перегрузки? Какие планы есть у министерства и как проблему решают наши более успешные северные соседи? Обо всем этом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 31 марта, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.