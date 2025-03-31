Чтобы избежать ощущения, что я транслирую кремлёвские или иные нарративы, уточню: моя эстонская родословная прослеживается с XVIII века. Большая часть семьи живёт в южной Эстонии. Мой дед, скончавшийся, когда мне было 18, воевал на Синимяэ в форме Вермахта, затем был сослан в Воркуту и на Сахалин.

Кирилл Кыпп Фото: Facebook

Я убеждён, что нет более лояльного населения, чем люди, родившиеся в Эстонии, воспитавшие здесь детей и всю жизнь работавшие на развитие её промышленности. Даже если кто-то прибыл по комсомольской путёвке в СССР, этот шаг уже тогда был выбором в пользу нашей земли.

Те, кто хотели, давно уехали, остальные в 1991 году вместе с эстонцами поддержали независимость. Не считаю, что они менее полезны и преданны стране, чем эстонцы, живущие в Вантаа, США или Канаде. Почему же человек за границей имеет больше прав и влияния, чем тот, кто здесь работает и платит налоги? Мы лишаем людей прав только за незнание одного из сложнейших языков. Румыны, прожив два месяца, участвуют в выборах, а коренные жители - нет.

Эти поправки не о национальных интересах, а наоборот - о подрыве страны. Кто-то назвал людей с серыми паспортами «бомбой под Эстонию». Так вот, эта бомба могла не сдетонировать, но горе-патриоты включили таймер.

Рене Абрамсон, общественный деятель, член партии Реформ в Нарве