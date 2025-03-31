Лишение неграждан и россиян права голосовать на муниципальных выборах вызвало бурную реакцию в обществе. Для одних это логичный шаг в укреплении эстонской демократии, для других - несправедливое решение, нарушающее права людей, десятилетиями живущих в стране. Что об этом думают жители Ида-Вирумаа, узнал Rus.Postimees.
«Подрыв страны» и «Существенного раскола не произойдет»: голос Ида-Вирумаа после изменения Конституции
Эрик Гамзеев, главный редактор «Северного побережья»
Исключение граждан России из выборного процесса вряд ли сильно изменит их результаты. Последние годы показывают, что у власти, как правило, остаются те, кто уже занимает руководящие позиции.
Некоторое влияние на итоги голосования может оказать активность других парламентских партий Эстонии, помимо Центристской. Ранее они либо вовсе не участвовали в выборах в крупных городах Ида-Вирумаа, либо выставляли слабые списки. Логика была проста: «Мы все равно там не наберем голосов, так зачем стараться?»
Сейчас у них появилось больше причин включиться в борьбу, ведь их доля среди избирателей выросла из-за исключения граждан России. Для Партии реформ, Isamaa и других партий вопросом принципа должно стать более сильное представительство в самоуправлениях одного из крупнейших уездов Эстонии. Однако для этого им за полгода нужно найти сильных кандидатов, способных привлечь местных избирателей.
Существенного нового раскола не произойдет, ведь тот факт, что значительная часть жителей предпочла сохранить гражданство России, уже сам по себе является элементом разделения общества.
Конечно, недовольство эстонским государством у некоторых может усилиться, особенно если Центристская партия или какое-то избирательное объединение сделает эту тему ключевой в своей кампании.
Вместо обсуждения реальных способов улучшения жизни конкретного города риторика может свестись к простому лозунгу: «Только мы были против лишения граждан России права голоса, только мы защищаем русских!» Это может принести голоса, но не предложит ничего, что реально улучшит жизнь жителей городов Ида-Вирумаа.
Милан Скуби, школьник, активист
Считаю недопустимым лишение права голоса граждан третьих стран и обладателей серых паспортов. Эстония, особенно Нарва, стала домом для многих людей, вынужденных уехать. Среди них - россияне, сбежавшие от режима Путина, украинцы, спасающиеся от войны, и люди без гражданства, живущие здесь десятилетиями. В Нарве таких около половины.
Мне непонятен страх властей в Рийгикогу перед людьми без эстонского паспорта. Они 30 лет участвовали в местной политике, и это не создавало проблем ни для государства, ни для муниципалитетов.
Решение особенно задевает молодежь. Мы получили эстонские паспорта с рождения, но теперь видим, как наших близких исключают из политической жизни. Это показывает, что государство игнорирует мнение части населения, и может снизить активность молодежи, которая перестанет верить в значимость своего голоса.
Тезис о том, что неграждане представляют угрозу и голосуют за пророссийских кандидатов, неверен. На выборах в Европарламент немало голосов получил, например, Айво Петерсон, хотя голосовали только граждане. Исключение неграждан не решает проблему, которую власти пытаются решить.
Дмитрий Летт, зампредседателя городского собрания Силламяэ
Это недальновидное и неправильное решение - в ускоренном порядке изменять. Конституцию ЭР и тем самым лишать избирательного права на местных выборах более 100 тысяч жителей Эстонии, постоянно проживающих в нашей стране, - людей, которые здесь родились, выросли.
Воспитывают детей и внуков, здесь работали или работает в настоящее время и исправно платят налоги, связали свою жизнь с Эстонией и в подавляющем большинстве своём лояльны к стране.
Уже многие эксперты, политики и специалисты в области безопасности не раз говорили и намекали излишне рьяным политикам, что это палка о двух концах: угрозы безопасности эти люди не представляют, а вот деление людей на "своих" и "чужих", нагнетание обстановки в обществе и лишение права голоса может дать другой, обратный, эффект, - многие пойдут на выборы с протестным голосованием. И как это отразится в будущем внутри сообщества и страны?
Да и как люди, лишённые права голоса, в дальнейшем будут относиться к государству и его ценностям? Вряд ли это повысит лояльность, уважение и доверие к самому государству - к сожалению, это именно то, что с большой доли вероятности и произойдёт.
Лояльность не определяется по паспорту или по принадлежности к какой-то конкретной национальности. У меня большое количество знакомых здешних людей с красными, серыми, украинскими и другими паспортами, которые живут здесь давно, многие - с рождения, активно участвуют в общественной, культурной и спортивной жизни, лояльны к нашей стране и связывают свою дальнейшую жизнь с Эстонией.
Они сейчас задаются вопросом, чем же заслужили такое отношение к себе со стороны государственной власти, почему у них хотят отобрать право голосовать на местных выборах. И почему они должны отвечать за других, за тех, кто развязал войну в Украине?
Кирилл Кыпп, активист из Кохтла-Ярве
Чтобы избежать ощущения, что я транслирую кремлёвские или иные нарративы, уточню: моя эстонская родословная прослеживается с XVIII века. Большая часть семьи живёт в южной Эстонии. Мой дед, скончавшийся, когда мне было 18, воевал на Синимяэ в форме Вермахта, затем был сослан в Воркуту и на Сахалин.
Я убеждён, что нет более лояльного населения, чем люди, родившиеся в Эстонии, воспитавшие здесь детей и всю жизнь работавшие на развитие её промышленности. Даже если кто-то прибыл по комсомольской путёвке в СССР, этот шаг уже тогда был выбором в пользу нашей земли.
Те, кто хотели, давно уехали, остальные в 1991 году вместе с эстонцами поддержали независимость. Не считаю, что они менее полезны и преданны стране, чем эстонцы, живущие в Вантаа, США или Канаде. Почему же человек за границей имеет больше прав и влияния, чем тот, кто здесь работает и платит налоги? Мы лишаем людей прав только за незнание одного из сложнейших языков. Румыны, прожив два месяца, участвуют в выборах, а коренные жители - нет.
Эти поправки не о национальных интересах, а наоборот - о подрыве страны. Кто-то назвал людей с серыми паспортами «бомбой под Эстонию». Так вот, эта бомба могла не сдетонировать, но горе-патриоты включили таймер.
Рене Абрамсон, общественный деятель, член партии Реформ в Нарве
Я понимаю обиду многих по поводу этого, но в целом считаю, что если в Нарве будут голосовать только люди с гражданством, это улучшит качество голосования. Гражданин, как правило, более ответственный, и это нормально. Я думаю, что так и должно быть.
Не секрет, что раньше в Нарве голоса продавались. Был какой-то процент продажных голосов, и мне кажется, что человек без гражданства, который является гражданином другой страны, скорее продаст свой голос, чем гражданин Эстонии. Голоса молодых будут сейчас иметь большее влияние, и это критически важно для Нарвы. Молодежь в основном - это граждане Эстонии, и если политики будут ориентироваться на молодых, то в городе будет что-то меняться и развиваться.
Раньше местные политики ориентировались в основном на пожилых людей, а среди них было много граждан РФ. Это, конечно, не совсем хорошо для города. А вот если политика будет ориентирована на молодых, город будет развиваться лучше.
Я надеюсь, что этот закон сподвигнет задуматься о получении гражданства Эстонии. Особенно это касается людей с серыми паспортами. Думаю, большинство из них должны сделать шаг в сторону получения эстонского гражданства, а тем, кто с российским, тоже стоит попытаться. Прискорбно, что РФ намеренно усложняет эту процедуру.
Антон Диев, депутат горсобрания Кохта-Ярве
Такие вопросы, как лишение права голосовать, должны решаться на референдуме. В демократическом обществе такие решения должны обсуждаться с народом. Если мы посмотрим на другие страны, например, на Швейцарию, там такие вопросы всегда выносятся на референдум, и народ решает, как поступить.
Даже если законы, уже принятые парламентом, могут быть оспорены гражданами на референдуме, для проведения которого необходимо собрать 50 000 подписей в течение 100 дней после вступления закона в силу.
Мне кажется, в Эстонии тоже следовало бы так поступить. В этом случае люди были бы лучше информированы, и меньше было бы недопониманий и проблем. А так получается, что большинство людей не понимают, как это отразится на них, и ситуация может стать конфликтной.
Все эти изменения происходят слишком неожиданно. И много людей, мне кажется, просто не знают, как это скажется на них. Это могло бы быть более понятным, если бы было больше информации. Например, когда проводился референдум по присоединению к ЕС, все было понятно, люди были в курсе. А тут - получается, что люди не подготовлены.
Не думаю, что это политическая игра. Но я уверен, что информации не хватает. Важно было бы провести больше диалога с людьми, объяснить им ситуацию, чтобы не было недоразумений.