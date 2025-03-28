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Будьте осторожны: на парковках вновь орудуют мошенники

Перевод: София Солдатенко
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Несколько лет назад мошенники использовали такую ​​бумагу. Пожертвованные деньги оказывались в карманах злоумышленников.
Несколько лет назад мошенники использовали такую ​​бумагу. Пожертвованные деньги оказывались в карманах злоумышленников. Фото: Politsei

Автомобиль с польскими номерами в Каркси-Нуйа и Абья-Палуоя, а также автомобиль из Румынии в Вильянди открыли весенний сезон мошенничества. К прохожим на парковках снова подходят с листком бумаги с текстом о поддержке глухих и других людей с особыми потребностями и просят денег в качестве пожертвования.

«С большой вероятностью эти деньги окажутся в карманах просящих», - заявил руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь.

В Союзе людей с ограниченными возможностями ранее сказали Sakala, что они никогда не будут просить пожертвования таким образом и так делают только мошенники.

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