Будьте осторожны: на парковках вновь орудуют мошенники

Автомобиль с польскими номерами в Каркси-Нуйа и Абья-Палуоя, а также автомобиль из Румынии в Вильянди открыли весенний сезон мошенничества. К прохожим на парковках снова подходят с листком бумаги с текстом о поддержке глухих и других людей с особыми потребностями и просят денег в качестве пожертвования.