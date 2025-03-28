Глаза посла США в Литве Кары МакДональд были вчера такими же влажными, как заросшая кустарником местность полигона Пабраде: вместе с министром обороны Литвы Довиле Шакалене они в течение всего дня делились информацией с места событий о поисках пропавших солдат.
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Со слезами на глазах посол США и министр Литвы ожидали обнаружения солдат
Утром Шакалене опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой она вместе с послом обменивается объятием у места поисков - в знак поддержки и утешения. Позже она разместила еще один фрагмент, снятый в штабе поисковой операции, где заметно потрясенные министр и посол заверили, что это испытание лишь укрепит отношения Литвы и США.