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Со слезами на глазах посол США и министр Литвы ожидали обнаружения солдат

Перевод: Валерия Ермакова
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Экскаватор работает на месте спасательной операции на полигоне Пабраде в Литве, где пропало военное транспортное средство США, 27 марта 2025 года.
Экскаватор работает на месте спасательной операции на полигоне Пабраде в Литве, где пропало военное транспортное средство США, 27 марта 2025 года. Фото: Jānis Laizāns

Глаза посла США в Литве Кары МакДональд были вчера такими же влажными, как заросшая кустарником местность полигона Пабраде: вместе с министром обороны Литвы Довиле Шакалене они в течение всего дня делились информацией с места событий о поисках пропавших солдат.

Утром Шакалене опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой она вместе с послом обменивается объятием у места поисков - в знак поддержки и утешения. Позже она разместила еще один фрагмент, снятый в штабе поисковой операции, где заметно потрясенные министр и посол заверили, что это испытание лишь укрепит отношения Литвы и США.

Вечером Шакалене опубликовала в социальной сети X сообщение о том, что провела душевный разговор с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем, и что Польша также направит инженерную технику и военных для помощи в поисках американских союзников. «В тяжелые времена все союзники держатся вместе», - добавила она.

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