Гроссмейстер, пойманный на жульничестве, получил длительную дисквалификацию

На тот момент Шевченко занимал 69-е место в мировом рейтинге. Во время партии он неоднократно покидал зал под предлогом похода в туалет, не запрашивая на это разрешения у судей. Во время одного из таких визитов и вскрылась махинация.

Дело в том, что в одной из туалетных кабинок были обнаружены блокнот и мобильный телефон. Рядом с телефоном находилась записка на испанском языке: «Не трогать! Телефон оставлен здесь, чтобы владелец мог ответить на звонок вечером». Представители Международной шахматной федерации (FIDE) тайно изъяли устройство и заблокировали кабинку.

Когда Шевченко снова пришел в туалет, он попытался войти именно в эту кабинку, хотя соседние были свободны.

Уличенный в жульничестве Шевченко признался, что спрятал телефон в туалете. По его словам, он использовал устройство для входа в шахматное приложение Lichess, однако отрицал, что это дало ему реальное преимущество.

Расследование FIDE завершено, и Шевченко получил трехлетнюю дисквалификацию, из которой один год условно. Его титул гроссмейстера, который он получил в 14 лет, оставлен в силе. Анализ статистики матча не выявил серьезных отклонений от обычного уровня игры шахматиста, и комиссия не смогла доказать, что он напрямую нарушил правила.

По мнению комиссии FIDE по честной игре, вынесенное наказание слишком мягкое. Председатель комиссии Эндрю Хауи отметил, что санкции за нарушение правил должны служить предостережением для потенциальных мошенников и демонстрировать нулевую терпимость FIDE к любым проявлениям жульничества.

«Это решение кажется слишком мягким и не отражает в полной мере нашу приверженность честности в шахматах. Мы внимательно изучим ситуацию и рассмотрим возможность подачи апелляции», - приводит слова Хауи портал chess.com.

Реальный срок дисквалификации Шевченко истекает 19 октября 2026 года.