Генштаб Украины сообщил, что в результате атаки на аэродром Энгельс в России 20 марта было уничтожено 96 крылатых ракет. Вероятно, это были ракеты Х-101, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Кроме того, в результате атаки была уничтожена большая партия авиационного топлива. Сообщение Генштаба подтверждают значительные повреждения в деревне, расположенной в пяти километрах от аэродрома, которые возникли вследствие взрыва на аэродроме. Генштаб не уточняет, пострадали ли какие-либо стратегические бомбардировщики. Возможно, они успели взлететь до прибытия дронов.
Украина достигла впечатляющих результатов с помощью менее десяти дешевых дронов. По данным Forbes, ущерб для российской армии составляет более 900 миллионов долларов. Основным условием успеха этой атаки стали точные разведывательные данные, которые были быстро использованы. Благодаря этому удару украинская армия экономит значительное количество ракет для ПВО, которые, как известно, страна не может производить самостоятельно. Несомненно, российская армия не сможет использовать этот аэродром хотя бы в течение нескольких месяцев.
Европа ищет способы сдержать Путина
В Париже состоялась встреча глав правительств коалиции, поддерживающей Украину, созванная президентом Франции. Франция заранее объявила о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов евро. По словам президента Украины, в ближайшее время увеличится количество истребителей Mirage, находящихся на вооружении украинских ВВС.
Президент Украины также сообщил, что Россия готовит новый этап наступления в Сумской и Харьковской областях и в Запорожской области. По его словам, Россия затягивает переговоры, чтобы начать наступление и захватить новые территории. В сфере военного сотрудничества украинский президент отдельно подчеркнул необходимость инвестировать в совместные проекты по производству систем ПВО в Украине.
После встречи президент Франции заявил, что готовится совместная миссия Франции и Великобритании, цель которой - лучше подготовить украинскую армию. Также он продолжил обсуждать идею размещения сдерживающих сил на территории Украины, говоря о размещении войск европейских стран в нескольких районах Украины для предотвращения российских воздушных ударов по хотя бы части украинской территории. В течение последнего года президент Франции выдвигал эту идею как способ усилить оборону Украины.
Хотя от идеи миротворческих войск было решено отказаться, вчера европейские лидеры попытались создать впечатление, что план размещения сдерживающих сил в Украине является серьезным, приводя примеры работы планировочных команд. Европа до сих пор не представила конкретных планов ни по миротворческим войскам, ни по другим аналогичным инициативам, однако официальные представители России почти ежедневно заявляют, что размещение войск западных стран в Украине совершенно неприемлемо для России. Для России даже обсуждения этого вопроса, не имеющие четкой перспективы, вызывают беспокойство.
Импровизированный ответ Путина на встречу в Париже
Накануне президент России воспользовался довольно второстепенным мероприятием, чтобы устроить публичное выступление, в ходе которого выдвинул предложение о введении временного управления на территории Украины под эгидой ООН и проведении выборов. Он также сделал ряд разрозненных заявлений о значении КНР и стран БРИКС как партнеров в мирном процессе с точки зрения России. Все это выглядело как импровизированный ответ на встречу в Париже, направленный лишь на размывание сути и содержания происходящих процессов.
Особый интерес представляет обращение российского президента к Китаю и странам БРИКС. Когда у Москвы появилась возможность вести прямые переговоры с Вашингтоном, о БРИКС сразу забыли. Теперь же в риторике Путина прослеживается определенное разочарование ходом переговоров. Очевидно, в Кремле ощущают угрозу того, что Россия может остаться один на один с Коалицией доброй воли, сформированной США и европейскими странами, причем надолго. США отреагировали оперативно, подчеркнув, что правительство Украины было избрано украинским народом и нет никакой необходимости во временном управлении под эгидой ООН.
Любопытно и то, что в российской пропаганде в качестве главного врага и основного зачинщика войны в Украине сейчас все чаще изображается Великобритания. Посмотрим, смогут ли энергичные заявления президента Франции скорректировать эти российские информационные операции.
Россия пытается навязать условия перемирия в Черном море, аналогичные тем, которые действовали на раннем этапе войны в рамках так называемой зерновой сделки. Главная цель такого подхода - вернуть российский военный флот в Крым, открыв тем самым доступ к прежним возможностям и влиянию в регионе.
Во времена действия зернового соглашения украинская армия еще не применяла морские и ударные дроны. Вчера украинские военные напомнили о кардинально изменившейся обстановке: спецназ Главного управления разведки Украины опубликовал видео, на котором показаны недавние атаки с использованием морских дронов по целям в оккупированном Крыму. Был поражен буксир, а после с морских дронов были запущены ударные беспилотники, которые продолжили уничтожение российских систем ПВО.
В тот же день Россия обстреляла центр Херсона, нанеся артиллерийский удар по железнодорожному вокзалу и другим объектам гражданской инфраструктуры. По меньшей мере два человека погибли. В ответ президент Украины заявил, что ожидает четкой реакции США на продолжающиеся атаки со стороны России. Москва, в свою очередь, вновь обвинила Украину в ударах по российской энергетической инфраструктуре, хотя никаких убедительных доказательств этому не представила.
Подобные заявления Кремль нередко использует как прикрытие для собственных ударов по украинским городам. Позднее российские войска нанесли серию атак с применением «шахедов». Крупнейший налет пришелся на Полтаву в восточной Украине: помимо других объектов гражданской инфраструктуры пострадала электростанция, и в городе частично исчезло электроснабжение.
Обстановка на фронтах
Активность российской армии на фронтах в целом сопоставима с позавчерашним днем. Основным направлением наступления остается район Покровска.
- В приграничных районах Курской, Сумской и Белгородской областей российские атаки продолжаются с высокой интенсивностью, на одном из участков противнику удалось незначительно улучшить свои позиции. В остальном линия фронта остаётся без существенных изменений.
- На Харьковском направлении идут позиционные бои, интенсивность которых несколько выше среднего уровня, наблюдавшегося с начала года.
- Вчера возобновилась активная наступательная деятельность российской армии на Купянском и Лиманском направлениях, на одном из участков ей удалось немного продвинуться вперед. На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои.
- В районе Бахмута сохраняется относительное затишье в районе города Часов Яр - бои там ведутся с меньшей интенсивностью. Зато в Торецке и его окрестностях обе стороны проявляют высокую активность. Вчера было опубликовано видео с группой из 20 российских военнослужащих, взятых в плен. Предположительно, это произошло несколько дней назад, но кадры подтверждают информацию о том, что отдельные российские подразделения оказались в окружении на территории города.
- На Покровском направлении по-прежнему сосредоточено около трети всех попыток наступления российской армии, однако добиться заметного продвижения ей не удается. К юго-западу от Донецка интенсивность атак немного снизилась.
- На южном участке фронта продолжились массированные атаки в направлении поселка Гуляйполе. На остальных участках российская активность остается сравнительно низкой. Существенных изменений линии фронта не зафиксировано.