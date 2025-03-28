После встречи президент Франции заявил, что готовится совместная миссия Франции и Великобритании, цель которой - лучше подготовить украинскую армию. Также он продолжил обсуждать идею размещения сдерживающих сил на территории Украины, говоря о размещении войск европейских стран в нескольких районах Украины для предотвращения российских воздушных ударов по хотя бы части украинской территории. В течение последнего года президент Франции выдвигал эту идею как способ усилить оборону Украины.

Хотя от идеи миротворческих войск было решено отказаться, вчера европейские лидеры попытались создать впечатление, что план размещения сдерживающих сил в Украине является серьезным, приводя примеры работы планировочных команд. Европа до сих пор не представила конкретных планов ни по миротворческим войскам, ни по другим аналогичным инициативам, однако официальные представители России почти ежедневно заявляют, что размещение войск западных стран в Украине совершенно неприемлемо для России. Для России даже обсуждения этого вопроса, не имеющие четкой перспективы, вызывают беспокойство.

Импровизированный ответ Путина на встречу в Париже