16-летняя талантливая фехтовальщица пробилась в основную сетку на первом в жизни этапе Кубка мира

Для знающих фехтовальную среду имя Трыновой - не сюрприз: в юниорских соревнованиях она не раз заявляла о себе. Теперь в Марракеше Марокко, она доказала, что готова бороться и на взрослом уровне.

Трынова одержала четыре победы в шести поединках квалификационного этапа и прошла дальше. Затем она уверенно выиграла у выступающей в нейтральном статусе Екатерины Тарасовой со счетом 15:10, а после этого обыграла испанку Дану Рапосо - 15:9. Соревновательный день Трыновой длился 10 часов!

В первом раунде основной сетки, который пройдет в субботу, ее соперницей станет Александра Ндолога - ранее представлявшая Германию, а теперь выступающая за Кению.

Нелли Дифферт и Ирина Эмбрих благодаря своим позициям в мировом рейтинге получили прямой допуск в основную сетку. Катрина Лехис и Юлия Беляева пробились туда, выиграв все поединки в группе. Эрика Кирпу, как и Трынова, после группового этапа вынуждена была пройти через полную квалификацию, но уступила итальянке Саре Марии Ковальчик - 10:15.