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Видео В Таиланде и Мьянме произошло сильное землетрясение: обрушилось многоэтажное здание

Редактор: rus.postimees.ee
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Спасатели работают на месте обрушения высотки в Бангкоке.
Спасатели работают на месте обрушения высотки в Бангкоке. Фото: NARONG SANGNAK

Сильное землетрясение ударило по Мьянме и Таиланду. В Бангкоке обрушилось многоэтажное здание.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сообщает BBC News со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS), сообщает «Медуза».

Геологическая служба США и немецкий центр геонаук GFZ сообщили, что эпицентр подземных толчков находился в Мьянме неподалеку от таиландской провинции Ратчабури на глубине 10 километров.

 Подземные толчки ощущались в Китае и Таиланде. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди эвакуируются из зданий в Бангкоке. Из-за подземных толчков вода выливается из бассейнов на крышах, сообщает Euronews.

В районе Бангкока проживает более 17 миллионов человек, многие из которых живут в многоэтажках.

В соцсетях широко разошлось видео, на котором, как утверждается, показано обрушение строящегося небоскреба в столице Таиланда во время землетрясения. По данным AFP, в рухнувшем здании оказались заблокированы десятки рабочих. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади. Об этом сообщил портал Myanmar Now.

Речь идет о мосте общей длиной более километра, который соединяет пригород второго крупнейшего города страны Мандалай с городом Сикайн. На кадрах, опубликованных порталом, видно обрушение по меньшей мере пяти его пролетов. Вместе с тем другой мост, расположенный поблизости, судя по опубликованным кадрам, уцелел.

 

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