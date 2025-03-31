Если будет достигнуто перемирие, власти Украины рассчитывают, что за год на родину вернутся около 1,5 млн беженцев. Тем не менее, этого недостаточно для полноценного восстановления экономики.
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Украина будет бороться с Европой за рабочие руки. Собираются ли военные беженцы уезжать из Эстонии на родину?
В конце прошлого года в Украине было создано Министерство национального единства, одной из ключевых задач которого стало возвращение как можно большего числа беженцев - в случае, если переговоры о прекращении войны когда-либо дадут результат.