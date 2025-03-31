Украина будет бороться с Европой за рабочие руки. Собираются ли военные беженцы уезжать из Эстонии на родину?

В конце прошлого года в Украине было создано Министерство национального единства, одной из ключевых задач которого стало возвращение как можно большего числа беженцев - в случае, если переговоры о прекращении войны когда-либо дадут результат.

Недавно министр национального единства Алексей Чернышов представил избранным журналистам масштабное исследование, направленное на выяснение настроений украинских беженцев в Европе. С момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года временную защиту и разрешение на проживание в европейских странах получили 4,9 миллиона украинцев. По словам министра, если война закончится или утихнет, в течение года на родину могут вернуться до 30 процентов беженцев. Еще 30 процентов не собираются возвращаться ни при каких обстоятельствах. Остальные сорок процентов пока не определились.