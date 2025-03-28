Канцлер МИД Йонатан Всевиов считает ошибочным мнение, будто проблемы в областях безопасности и обороны можно решить раз и навсегда, совершив всего один решительный шаг.

Наблюдая за внешнеполитическими дебатами и тенденциями, канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов выделяет два момента, вызывающих у него беспокойство. Первый - риск того, что государства-члены Евросоюза, оглядываясь на Брюссель, начнут уклоняться от ответственности. Второй - распространенное в публичных дискуссиях представление о некой нирване, для достижения которой якобы остается сделать лишь один финальный рывок.