Наблюдая за внешнеполитическими дебатами и тенденциями, канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов выделяет два момента, вызывающих у него беспокойство. Первый - риск того, что государства-члены Евросоюза, оглядываясь на Брюссель, начнут уклоняться от ответственности. Второй - распространенное в публичных дискуссиях представление о некой нирване, для достижения которой якобы остается сделать лишь один финальный рывок.
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Канцлер МИД Эстонии о мирных переговорах: думаю, у американцев нет какого-то детального долгосрочного плана
Всевиов подчеркивает, что оборона и безопасность - это области, требующие постоянного внимания; привести там все в идеальное состояние в режиме аврала или методом марш-броска невозможно.