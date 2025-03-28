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Канцлер МИД Эстонии о мирных переговорах: думаю, у американцев нет какого-то детального долгосрочного плана

Перевод: Ева Ойжинская
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Канцлер МИД Йонатан Всевиов считает ошибочным мнение, будто проблемы в областях безопасности и обороны можно решить раз и навсегда, совершив всего один решительный шаг.
Канцлер МИД Йонатан Всевиов считает ошибочным мнение, будто проблемы в областях безопасности и обороны можно решить раз и навсегда, совершив всего один решительный шаг. Фото: Tairo Lutter

Наблюдая за внешнеполитическими дебатами и тенденциями, канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов выделяет два момента, вызывающих у него беспокойство. Первый - риск того, что государства-члены Евросоюза, оглядываясь на Брюссель, начнут уклоняться от ответственности. Второй - распространенное в публичных дискуссиях представление о некой нирване, для достижения которой якобы остается сделать лишь один финальный рывок.

Всевиов подчеркивает, что оборона и безопасность - это области, требующие постоянного внимания; привести там все в идеальное состояние в режиме аврала или методом марш-броска невозможно.

- В пятницу исполнится месяц с нашумевшей встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, прошедшей в Овальном кабинете. По состоянию на сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую или худшую сторону?

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