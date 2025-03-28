Обещание вознаграждения не помогло: судьба украденного квадроцикла остается неизвестной

В пятницу, 31 января, было обнаружено, что с закрытой территории Пярнуского концертного зала пропал ярко-красный квадроцикл CFMoto CF500 с установленным снегоотвалом. Мотоцикл Harley-Davidson, припаркованный за тем же забором, злоумышленников не заинтересовал. Единственные следы - пара грязных колеей на траве - указывали на то, что транспортное средство увезли в сторону реки.