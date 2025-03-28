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Обещание вознаграждения не помогло: судьба украденного квадроцикла остается неизвестной

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Фото статьи
Фото: PP

В последнее утро января с закрытой территории Пярнуского концертного зала был украден квадроцикл стоимостью восемь тысяч евро. Полиция возбудила уголовное дело, однако впоследствии прекратила расследование, поскольку установить виновных и найти транспортное средство не удалось.

В пятницу, 31 января, было обнаружено, что с закрытой территории Пярнуского концертного зала пропал ярко-красный квадроцикл CFMoto CF500 с установленным снегоотвалом. Мотоцикл Harley-Davidson, припаркованный за тем же забором, злоумышленников не заинтересовал. Единственные следы - пара грязных колеей на траве - указывали на то, что транспортное средство увезли в сторону реки.

Ущерб был оценен в восемь тысяч евро, и полиция возбудила уголовное дело. Директор концертного зала Марика Пярк и заведующий администрацией Маргус Лаур воздержались от комментариев, сославшись на продолжающееся расследование. По словам представителя полиции, хотя квадроцикл находился на охраняемой территории учреждения, он не являлся собственностью концертного зала.

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