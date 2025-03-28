Правительство одобрило законопроект директивы о конкуренции, с принятием которого Эстония затянула на несколько лет

В январе этого года Суд Европейского союза принял решение, согласно которому на Эстонию наложен штраф в размере 400 000 евро за несвоевременную имплементацию директивы, а также установлен ежедневный штраф в размере 3000 евро за каждый день просрочки после оглашения решения, сообщили в коммуникационном бюро правительства.

Цель директивы - наделить конкуренционные органы государств-членов ЕС необходимыми полномочиями, ресурсами и гарантиями независимости для эффективного применения положений Договора о функционировании Европейского союза. Законопроект предусматривает внесение изменений, суть которых заключается в исполнении директивы в рамках существующей правовой структуры - будет создан административный порядок надзора за конкуренцией, а наказания, как и в других сферах, будут назначаться в рамках производства о проступке.