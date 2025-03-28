На пятничном заседании правительства министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») представила законопроект о внесении изменений в Закон о конкуренции, предполагающий исполнение директивы Европейского союза, срок переноса которой истек еще в феврале 2021 года.
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Правительство одобрило законопроект директивы о конкуренции, с принятием которого Эстония затянула на несколько лет
В январе этого года Суд Европейского союза принял решение, согласно которому на Эстонию наложен штраф в размере 400 000 евро за несвоевременную имплементацию директивы, а также установлен ежедневный штраф в размере 3000 евро за каждый день просрочки после оглашения решения, сообщили в коммуникационном бюро правительства.