Первая пресс-конференция обновленного состава правительства состоится сегодня в полдень. Следить за ней можно в прямом эфире и в формате текстового блога на портале Rus.Postimees.
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В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ), министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста («Ээсти 200»), а также министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ).
На этой неделе еженедельное заседание правительства и последующая пресс-конференция проходят в исключительном порядке в пятницу.