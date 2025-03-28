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БЛОГ МИД Эстонии: на данный момент нет информации о нахождении эстонцев в зоне землетрясения в Таиланде (1)

Обновлено 28 марта 2025, 12:12
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Madis Veltman

Первая пресс-конференция обновленного состава правительства состоится сегодня в полдень. Следить за ней можно в прямом эфире и в формате текстового блога на портале Rus.Postimees.

В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ), министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста («Ээсти 200»), а также министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ).

На этой неделе еженедельное заседание правительства и последующая пресс-конференция проходят в исключительном порядке в пятницу.

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