Задержание российскими силовиками путинского олигарха с состоянием в 2,7 млрд долларов и с №55 в российском рейтинге Forbes Вадима Мошковича, возможно, это не просто удар по одному из бизнесменов, а час Х для всей российской олигархии, пишет журналист Денис Антонов, отмечая, что «призрак измены» в кремлевских коридорах опять вполне материален.
МНЕНИЕ ⟩ Арест кремлевского олигарха Мошковича как предвестие дворцового переворота?
Европейские СМИ не обратили должного внимания на арест в России Вадима Мошковича, владельца агрохолдинга «Русагро» и человека, который, судя по всему, умеет не только выращивать сахарную свеклу, но и удивительно обильно удобрять свою совесть. Между тем это событие может радикально изменить настроения среди части пока что лояльных Кремлю элит.
Когда система, предназначенная пожирать врагов, начинает с аппетитом лопать своих же - это не просто кризис, это гастрономический кошмар. Мошкович, человек с состоянием в 2,7 млрд долларов, №55 в российском рейтинге Forbes, был замечен в попытке сделать хитрое движение бедром и выпрыгнуть из-под молота санкций.
Не получилось. Вроде как на Кипре до сих пор зарегистрирован его головной офис - то ли офис, то ли райский уголок для честных русских бизнесменов, возможно, иногда поддерживающих российскую либеральную и релокантную общественность в ЕС.
Кремлевские куранты вместо музыки Морриконе
Согласно некоторым источникам, Мошкович в Европейском суде пытался объяснить, что его огромные сахарные поля на родине - это так, декорация для налоговой оптимизации, а все серьезные деньги оседают там, где по утрам крутят круасаны на сливочном масле, а не в стране суровых бубликов цвета хаки с запахом ружейного. Слушания вроде прошли, но санкции не сняли: скорее, припудрили.
И тут бах - Telegram-каналы, РБК и даже RT, как хор пророков из античной трагедии, заявляют: задержали нашего сладкого миллиардера. Обвинения - мошенничество в особо крупных размерах. Прямо-таки царь Мидас Белгородской области: тронь землю - и она превращается в денежную схему. Следственные действия, обыски в четырех регионах, будто «Русагро» - это не холдинг, а зловещий спрут из детективного сериала, только вместо музыки Эннио Морриконе - зловещие удары кремлевских курантов в мартовской Москве.
Стрелки на башне соединились и начали плодить новые часы, дни, месяцы, очерчивая новый круг, молохом зачищающий даже тех, кому и после февраля 2022 года было «можно для дела» распихать тонны наличных по офшорам. Но находясь сейчас в строю путинского призыва, слыша «Мошкович, расчетный номер 55» при олигархической перекличке, невозможно не чувствовать локтя дрожащего товарища по Forbes. А страх делает невозможное, так что интрига во всем этом есть.
Что же касается обысков и допросов, то, с большой вероятностью, они не связаны с текущей деятельностью компании: очевидно, что силовики просто решили оценить, сколько сахара в кубышке и куда текут сладкие потоки.
Страх заставляет задуматься о табакерке
Сам Мошкович, либо светлый образ его - это не просто бизнесмен, которого сейчас щупают за вымя российские силовые структуры, это настоящий символ нынешней российской олигархии в роли священной жертвы. В слезящихся от боли и страха глазах всех членов этого кремлевского узкого мельничного круга он - тот, кто успел получить свои миллиарды на государственных кормушках и вывезти их, пока не захлопнулась дверца золотой клетки.
Им всем видно, как свой брат-олигарх бьется сейчас в истерике между мягким подбрюшьем родины и приближающимся жаром санкционных углей. В конце концов, сегодня они стоят на границе между любовью к родине и инвестициями на Лазурном Берегу, так что пришло время выбирать - кто ты: патриот, просто очередная статья в Forbes или тайный герой с табакеркой, за которую все всё простят? Жареным уже запахло.