МНЕНИЕ Арест кремлевского олигарха Мошковича как предвестие дворцового переворота?

Стрелки на башне соединились и начали плодить новые часы, дни, месяцы, очерчивая новый круг, молохом зачищающий даже тех, кому и после февраля 2022 года было «можно для дела» распихать тонны наличных по офшорам. Но находясь сейчас в строю путинского призыва, слыша «Мошкович, расчетный номер 55» при олигархической перекличке, невозможно не чувствовать локтя дрожащего товарища по Forbes. А страх делает невозможное, так что интрига во всем этом есть.

Что же касается обысков и допросов, то, с большой вероятностью, они не связаны с текущей деятельностью компании: очевидно, что силовики просто решили оценить, сколько сахара в кубышке и куда текут сладкие потоки.

Страх заставляет задуматься о табакерке

Сам Мошкович, либо светлый образ его - это не просто бизнесмен, которого сейчас щупают за вымя российские силовые структуры, это настоящий символ нынешней российской олигархии в роли священной жертвы. В слезящихся от боли и страха глазах всех членов этого кремлевского узкого мельничного круга он - тот, кто успел получить свои миллиарды на государственных кормушках и вывезти их, пока не захлопнулась дверца золотой клетки.

Им всем видно, как свой брат-олигарх бьется сейчас в истерике между мягким подбрюшьем родины и приближающимся жаром санкционных углей. В конце концов, сегодня они стоят на границе между любовью к родине и инвестициями на Лазурном Берегу, так что пришло время выбирать - кто ты: патриот, просто очередная статья в Forbes или тайный герой с табакеркой, за которую все всё простят? Жареным уже запахло.