Мусульмане в Эстонии надеются найти помещение для молитв вместо «мечети» в жилом районе

В марте мусульмане Тарту молятся по вечерам в жилом районе Ихасте чаще обычного, поскольку это девятый месяц исламского календаря, когда, как считается, возникла их священная книга - Коран. Поэтому у них март - месяц поста, в течение которого они от рассвета до заката воздерживаются от еды, питья и запретных дел, а также сосредотачиваются на благих деяниях. В этом году Рамадан заканчивается 30 марта.