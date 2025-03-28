Уже около пяти лет мусульмане собираются на улице Аруказе в Ихасте в дачном доме, который используется для молитв вместо мечети. Местные жители к ним привыкли, но Эстонская исламская община - ради спокойствия как собственного, так и своих соседей - хотела бы переехать.
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Мусульмане в Эстонии надеются найти помещение для молитв вместо «мечети» в жилом районе
В марте мусульмане Тарту молятся по вечерам в жилом районе Ихасте чаще обычного, поскольку это девятый месяц исламского календаря, когда, как считается, возникла их священная книга - Коран. Поэтому у них март - месяц поста, в течение которого они от рассвета до заката воздерживаются от еды, питья и запретных дел, а также сосредотачиваются на благих деяниях. В этом году Рамадан заканчивается 30 марта.