Вера под давлением: как Россия использует религию для влияния на украинцев

Серьезным вызовом в борьбе с российским влиянием на гражданское население Украины, в том числе с воздействием кремлевской пропаганды, стала деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины. Об этом говорится в обнародованном недавно спецдокладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Для подготовки доклада о методах оккупации и подчинения населения была создана рабочая группа под руководством уполномоченного Верховной Рады по правам человека, украинского юриста, уроженца Донецкой области Дмитрия Лубинца.
В состав группы вошли представители госструктур, силовых ведомств, научных учреждений, правозащитных организаций, благотворительных фондов, а также международных и украинских экспертов.
В докладе сказано, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не только не осудили вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, но и активно распространяли российскую пропаганду, содействуя оккупации украинских территорий, начиная с аннексии Крыма.
После начала оккупации восточных областей Украины власти РФ развернули массовые и систематические репрессии в отношении определенных религиозных общин. Под ударом оказались представители мусульманских религиозных групп, свидетели Иеговы, а также верующие и духовенство автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Знаковым шагом украинского государства в деле защиты православной церкви в Украине и снижения российского влияния на нее и ее прихожан стало решение о передаче Томоса об автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Этому событию предшествовала длительная работа власти и гражданского общества. На сегодняшний день более 1800 религиозных общин и монастырей перешли от УПЦ МП в состав Православной церкви Украины.
При этом, по данным Службы безопасности Украины, с начала вторжения РФ было возбуждено более 100 уголовных дел против священнослужителей УПЦ МП за открытую поддержку и оправдание вооруженной агрессии. Почти 50 из них получили уведомления о подозрении, а свыше 20 человек уже осуждены.
В 2024 году парламент принял Закон Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Закон предусматривает прекращение деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, на территории Украины.
Закон запрещает работу организаций, которые прямо или косвенно подчиняются государству-агрессору. Если экспертная комиссия установит наличие такой связи, организации предоставляется срок для ее расторжения. В противном случае деятельность церкви будет прекращена по решению суда.
Еще до вступления закона в силу результаты общенациональных соцопросов показали, что 82% украинцев не доверяют УПЦ МП, а 83% считают, что государство должно вмешаться в ее деятельность. Полный запрет этой структуры поддерживают 63% респондентов.
Крым пока недоступен
На территории оккупированного Крыма происходит незаконная конфискация оккупационными властями церковных зданий. Украине до сих пор не удалось выполнить постановление украинского правительства о регистрации государственной собственности на Кафедральный собор Крымской епархии ПЦУ в Симферополе.
Не решен и вопрос о предоставлении помещений для нужд епархии и проведения богослужений в Киеве. Митрополит Симферопольский и Крымский при поддержке прихожан из числа вынужденных переселенцев с полуострова подчеркивает, что такое решение крайне важно для защиты прав религиозной общины.