Вера под давлением: как Россия использует религию для влияния на украинцев

Для подготовки доклада о методах оккупации и подчинения населения была создана рабочая группа под руководством уполномоченного Верховной Рады по правам человека, украинского юриста, уроженца Донецкой области Дмитрия Лубинца.

В состав группы вошли представители госструктур, силовых ведомств, научных учреждений, правозащитных организаций, благотворительных фондов, а также международных и украинских экспертов.

В докладе сказано, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не только не осудили вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, но и активно распространяли российскую пропаганду, содействуя оккупации украинских территорий, начиная с аннексии Крыма.

После начала оккупации восточных областей Украины власти РФ развернули массовые и систематические репрессии в отношении определенных религиозных общин. Под ударом оказались представители мусульманских религиозных групп, свидетели Иеговы, а также верующие и духовенство автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Знаковым шагом украинского государства в деле защиты православной церкви в Украине и снижения российского влияния на нее и ее прихожан стало решение о передаче Томоса об автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Этому событию предшествовала длительная работа власти и гражданского общества. На сегодняшний день более 1800 религиозных общин и монастырей перешли от УПЦ МП в состав Православной церкви Украины.