Цены на недвижимость в Эстонии сейчас, по сути, находятся на уровне трехлетней давности, сообщил руководитель риэлтерской компании 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, отметив, что такого благоприятного момента для покупки нового жилья не было уже несколько лет.
Эксперт: сейчас самый благоприятный момент для покупки нового жилья
Комментируя BNS ситуацию на рынке недвижимости, Вахтер к числу благоприятных факторов для этого отнес и рост инфляции, и заработной платы, а также снижение процентных ставок.
Он напомнил, что в течение последних трех лет средняя зарплата стабильно росла на 8-11% в год, а цены на товары и услуги росли еще быстрее.
«Если учитывать рост доходов и общий рост стоимости жизни, то недвижимость, цены на которую топчутся на месте, стала гораздо более доступной для покупателя по сравнению с тем, что было несколько лет назад», - пояснил руководитель 1Partner Kinnisvara, напомнив, что процентные ставки, которые некоторое время назад были высокими, за последние шесть месяцев значительно снизились.
«При общем росте цен, кредитные деньги, пожалуй, единственное, что в последнее время значительно подешевело», - добавил Вахтер, имея в виду снижение ставки Euribor почти до 2%.
Руководитель 1Partner Kinnisvara подчеркнул, что такое положение не может длиться долго, потому что для застройщиков все входящие цены ощутимо поднялись.
«Цены будут расти под давлением ещё и предстоящего летом повышения налога с оборота, так что, скорее всего, уровень цен на новостройки, которые поступят в продажу в будущем, с самого начала будут выше, чем цены на новостройки, которые продаются сегодня», – добавил Вахтер.
«Несмотря на то, что раньше процентные ставки были гораздо более высокими, значительного снижения цен на недвижимость не произошло, а в свете текущих более низких процентных ставок, давление с целью повышения цен усилилось. Заработная плата и стоимость жизни тоже продолжат расти и в этом году, поэтому сегодняшние выплаты по кредиту уже через год будут казаться сравнительно выгодными», – сказал Вахтер.