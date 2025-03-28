Эксперт: сейчас самый благоприятный момент для покупки нового жилья

Комментируя BNS ситуацию на рынке недвижимости, Вахтер к числу благоприятных факторов для этого отнес и рост инфляции, и заработной платы, а также снижение процентных ставок.

Он напомнил, что в течение последних трех лет средняя зарплата стабильно росла на 8-11% в год, а цены на товары и услуги росли еще быстрее.

«Если учитывать рост доходов и общий рост стоимости жизни, то недвижимость, цены на которую топчутся на месте, стала гораздо более доступной для покупателя по сравнению с тем, что было несколько лет назад», - пояснил руководитель 1Partner Kinnisvara, напомнив, что процентные ставки, которые некоторое время назад были высокими, за последние шесть месяцев значительно снизились.

«При общем росте цен, кредитные деньги, пожалуй, единственное, что в последнее время значительно подешевело», - добавил Вахтер, имея в виду снижение ставки Euribor почти до 2%.

Руководитель 1Partner Kinnisvara подчеркнул, что такое положение не может длиться долго, потому что для застройщиков все входящие цены ощутимо поднялись.

«Цены будут расти под давлением ещё и предстоящего летом повышения налога с оборота, так что, скорее всего, уровень цен на новостройки, которые поступят в продажу в будущем, с самого начала будут выше, чем цены на новостройки, которые продаются сегодня», – добавил Вахтер.

«Несмотря на то, что раньше процентные ставки были гораздо более высокими, значительного снижения цен на недвижимость не произошло, а в свете текущих более низких процентных ставок, давление с целью повышения цен усилилось. Заработная плата и стоимость жизни тоже продолжат расти и в этом году, поэтому сегодняшние выплаты по кредиту уже через год будут казаться сравнительно выгодными», – сказал Вахтер.