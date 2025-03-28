Должны ли страны Балтии беспокоиться из-за замедления экономики США?

Очевидно, что в настоящее время неопределенность на финансовых рынках США усиливается из-за постоянно меняющейся тарифной политики и риска инфляции. Хорошим отражением беспокойства рынка является один из главных американских фондовых индексов - S&P 500.

С момента пика, достигнутого 19 февраля, индекс S&P 500 упал на 7,3%, а с начала года - на 3%. Объединяющий технологические компании индекс NASDAQ снизился на 7,7%, а индекс Russell 2000, охватывающий малые и средние американские предприятия, упал на 7,4%.

В публичном пространстве все чаще звучат мнения о скором спаде экономики США. Дело усугубляется и заявлением самого Трампа, что происходящее - это период корректировки, а риск экономического спада исключать нельзя.

Но действительно ли ситуация настолько серьезная? Скорее всего, нет. Экономический рост США явно замедлился, но замедление - это еще не спад. Говорить о кризисе пока рано.

Прогноз снижения ВВП США вводит в заблуждение

Анализируя риск экономического спада в США, важно понимать нюансы различных статистических данных. Например, аналитики внимательно следят за индексом Atlanta FED GDP Now, который в режиме реального времени показывает изменения ВВП США. В данный момент индекс указывает на снижение ВВП США на 2,4% в первом квартале 2025 года. Однако этот показатель основан на публикуемых в реальном времени данных и постоянно меняется.