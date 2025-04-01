Становись россиянином или умри: как Россия подчиняет себе оккупированные территории Украины

Главная цель заключалась в том, чтобы сформировать у граждан Украины ощущение культурной и исторической принадлежности к Российской Федерации - через якобы общую историю, язык, культурное наследие.

Так называемая мягкая сила включала финансирование российских образовательных учреждений на территории Украины, русификацию украинской системы образования, распространение российских медиа- и культурных продуктов, а также продвижение идей «русского мира» через различные информационные каналы.

Кроме того, Россия упрощала получение российского гражданства, проводила масштабную паспортизацию украинцев и внедряла собственных агентов в политические, силовые и управленческие структуры Украины.

После 2014 года эти меры стали инструментом для подготовки и оправдания полномасштабного вторжения. Массовая паспортизация населения на оккупированных территориях, влияние на политическую повестку в Украине и информационное давление на жителей подконтрольных Киеву регионов - все это было частью стратегии Кремля.

Танк российской армии Т-80 в Донецке. Ноябрь 2024 года. Фото: Postimees

Оккупация под прикрытием гуманитарных нарушений

Для захвата украинских территорий Россия активно использует нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права. Среди прочего, это неизбирательные атаки на гражданское население, удары по инфраструктуре, артобстрелы и полное уничтожение населенных пунктов.

Широко применяются так называемые фильтрационные мероприятия, сопровождающиеся незаконными задержаниями, препятствиями при эвакуации и другими преступными действиями в по отношению к гражданскому населению.

Зарегистрированы многочисленные случаи использования мирных жителей и гражданской инфраструктуры в качестве живого щита - как при наступлении, так и при отступлении российских войск.