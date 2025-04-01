На минувшей неделе был обнародован спецдоклад уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, посвященный оккупации украинских территорий. Доклад подробно излагает обстоятельства подготовки к оккупации, репрессии в отношении местных жителей и создание оккупационной власти.
Становись россиянином или умри: как Россия подчиняет себе оккупированные территории Украины
Для подготовки специального доклада о методах оккупации и подчинения населения осенью 2024 года была создана рабочая группа под руководством уполномоченного Верховной Рады по правам человека, украинского юриста, уроженца Донецкой области Дмитрия Лубинца.
В состав группы вошли представители госструктур, силовых ведомств, научных учреждений, правозащитных организаций, благотворительных фондов, а также международных и украинских экспертов.
Материалы для отчета собирали из различных источников. В докладе использованы данные офиса омбудсмена, отчеты международных миссий, решения судов, показания жертв и свидетелей, аналитика исследовательских центров, в том числе Министерства обороны Украины и миссии президента Украины в Крыму.
При этом ключевыми принципами были достоверность, полнота информации и защита интересов пострадавших. Работа над документом велась в формате регулярных заседаний, на которых обсуждались не только факты, но и гипотезы.
Эксперты установили, что оккупация начинается с культурной и информационной экспансии, продолжается в виде массовых репрессий и принудительной паспортизации, а затем закрепляется полным разрушением связей между местными общинами и украинским государством.
Доклад рассматривал четыре ключевых аспекта: подготовку к оккупации (без военного компонента), репрессии на этапе захвата, создание оккупационной власти и реакцию Украины. Этот комплексный подход позволил систематизировать нарушения и выстроить юридическую и политическую основу для будущих действий Украины для восстановления справедливости.
Как Россия готовила почву для оккупации Украины
Задолго до начала активных боевых действий в 2014 году, направленных на захват Крымского полуострова и частей Донецкой и Луганской областей, Россия систематически вела подготовку к подобному сценарию.
Главная цель заключалась в том, чтобы сформировать у граждан Украины ощущение культурной и исторической принадлежности к Российской Федерации - через якобы общую историю, язык, культурное наследие.
Так называемая мягкая сила включала финансирование российских образовательных учреждений на территории Украины, русификацию украинской системы образования, распространение российских медиа- и культурных продуктов, а также продвижение идей «русского мира» через различные информационные каналы.
Кроме того, Россия упрощала получение российского гражданства, проводила масштабную паспортизацию украинцев и внедряла собственных агентов в политические, силовые и управленческие структуры Украины.
После 2014 года эти меры стали инструментом для подготовки и оправдания полномасштабного вторжения. Массовая паспортизация населения на оккупированных территориях, влияние на политическую повестку в Украине и информационное давление на жителей подконтрольных Киеву регионов - все это было частью стратегии Кремля.
Оккупация под прикрытием гуманитарных нарушений
Для захвата украинских территорий Россия активно использует нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права. Среди прочего, это неизбирательные атаки на гражданское население, удары по инфраструктуре, артобстрелы и полное уничтожение населенных пунктов.
Широко применяются так называемые фильтрационные мероприятия, сопровождающиеся незаконными задержаниями, препятствиями при эвакуации и другими преступными действиями в по отношению к гражданскому населению.
Зарегистрированы многочисленные случаи использования мирных жителей и гражданской инфраструктуры в качестве живого щита - как при наступлении, так и при отступлении российских войск.
После захвата территорий уровень насилия не снижается, а трансформируется в точечные репрессии: исчезновения людей, пытки, внесудебные казни, ужасающие условия содержания в тюрьмах. Все это направлено на подавление сопротивления и поддержку украинской государственности.
Удар по лидерам мнений и местной власти
Одной из главных целей России во время оккупации становятся люди, обладающие формальной или неформальной властью и влиянием в местных сообществах - от представителей местных администраций до активистов.
Они подвергаются и физическому насилию - арестам, пыткам, казням, и психологическому давлению, экономическому принуждению и попыткам склонить к сотрудничеству с оккупационной властью.
Россия активно создает собственные администрации на захваченных территориях, используя для этого как граждан России, так и переселенцев из ранее оккупированных украинских регионов. Эти структуры становятся инструментом контроля над местным населением.
Россия подчиняет себе оккупированные территории
Оккупация украинских территорий сопровождается масштабными административными мерами, систематически нарушающими права человека. Многие из этих практик представляют собой продолжение репрессий, ранее применявшихся против собственного населения России.
После захвата все занятые территории были незаконно включены в состав Российской Федерации. Это означает автоматическое распространение на них российского законодательства и российской системы управления, что привело к нарушениям международного гуманитарного права и прав человека.
Конечная цель - полное подчинение местного населения, превращение его в «новых россиян» и вытеснение нелояльных граждан, не признанных российской властью. Происходит систематическая легализация насилия.
В первую очередь этого результата россияне достигают через «нормализацию» прежних преступлений и репрессий. Применяются «антиэкстремистские» и «антитеррористические» законы, на основании которых преследуют инакомыслящих, используют пытки, лишают свободы и отказывают в праве на защиту и справедливое судебное разбирательство.
Принуждение к получению российского паспорта - так называемая «паспортизация» - это система, когда без российского паспорта жители оказываются вне закона, теряют доступ к медицинской и социальной помощи, сталкиваются с ограничениями на передвижение, труд, образование и владение имуществом.
При этом жители оккупированных украинских территорий, получившие российское гражданство, автоматически попадают под воинскую обязанность. Местных мобилизуют для участия в боевых действиях против Украины, используя это как способ устрашения и контроля.
Происходит захват информационного пространства - украинские медиа заменяются российской пропагандой, запрещается любая критика РФ, преследуются и депортируются независимые журналисты.
Политика ассимиляции подразумевает, что РФ уничтожает элементы украинской и крымскотатарской идентичности, переписывает школьные программы, создает пропагандистские молодежные организации, запрещает национальные политические институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.
Конфискация собственности означает, что под контроль оккупационных властей попадают государственные и частные активы, включая жилье и бизнес. Без российских документов невозможно сохранить имущество или получать доход.
Разрыв связей с Украиной подразумевает ограничение поездок на подконтрольную Киеву территорию, уголовное преследование за любые контакты с украинским государством, разрушение малого и среднего бизнеса. Молодежь переориентируют на российское образование, реализуются программы переселения россиян на оккупированные территории.
Что делает Украина?
Ответ украинской власти пока носит в основном реакционный характер. Государству необходимо усилить системную политику на оккупированных территориях: обеспечить доступ к информации, развивать образовательные инициативы, упростить выдачу украинских документов и сформулировать четкие подходы к вопросу ответственности за сотрудничество с оккупантами.
Параллельно реализуются меры по обеспечению справедливости и наказанию за международные преступления, в том числе через международные судебные решения и резолюции. Эти действия формируют важную правовую основу и международные прецеденты, которые помогут не только в фиксации нарушений, но и в восстановлении справедливости после деоккупации.