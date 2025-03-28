Знаменитый футболист, приговоренный за изнасилование к четырем годам тюрьмы, оправдан

Инцидент произошел в декабре 2022 года, якобы тогда Алвес изнасиловал в ночном клубе девушку. Потерпевшая рассказала, что футболист швырнул ее на пол в туалете, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал.

Дани Алвес, в свою очередь, отрицал все обвинения и сказал, что секс у них был по обоюдному согласию. Суд это не убедило и бразилец получил суровое наказание. 14 месяцев он провел в тюрьме, затем был выпущен под залог в 1 млн евро.

Однако Алвес не сдался и подал апелляцию. Новое разбирательство повлекло новые выводы: «показания девушки недостаточны для подтверждения осуждения Алвеса и что в данном случае презумпция невиновности имеет преимущественную силу». Дани Алвес был оправдан.

Из-за обвинений в изнасиловании от Алвеса ушла жена, а мексиканский «Пумас», куда он перешел в июле 2022-го, расторг с ним контракт.