Ходит на цыпочках, плохо спит и не отзывается – значит, аутист? Не верьте этим страшилкам

«К сожалению, это проблема нынешнего общества: глядя на своего ребенка, родители делают выводы и представляют это другим как абсолютную истину, - говорит председатель Эстонского союза аутизма Марианне Куземченко. - Я считаю, что настоящая проблема – это самопровозглашенные эксперты. Среди них есть и шарлатаны, которые лечат руками и мыслями, и те, кто распространяет ложную информацию, опровергнутую официальной наукой и доказательной медициной».