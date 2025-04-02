В интернете стали все чаще появляться видео, на которых родители детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) утверждают, что у их детей были ранние признаки аутизма, на которые не обратили внимания, но о которых важно знать другим. Например, «ребенок плохо спал», «был капризным», «постоянно хотел на ручки» - что является абсолютно типичным поведением большинства малышей.
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Ходит на цыпочках, плохо спит и не отзывается – значит, аутист? Не верьте этим страшилкам
«К сожалению, это проблема нынешнего общества: глядя на своего ребенка, родители делают выводы и представляют это другим как абсолютную истину, - говорит председатель Эстонского союза аутизма Марианне Куземченко. - Я считаю, что настоящая проблема – это самопровозглашенные эксперты. Среди них есть и шарлатаны, которые лечат руками и мыслями, и те, кто распространяет ложную информацию, опровергнутую официальной наукой и доказательной медициной».