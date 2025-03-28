Кохтла-Ярвеская Кесклиннаская основная школа может частично организовывать обучение на русском языке

Соответствующее ходатайство подал в начале года попечительский совет школы. Аналогичное ходатайство подал и попечительский совет Славянской основной школы города Кохтла-Ярве. Решение горсобрания распространяется и на эту школу. С 1 сентября 2025 года Кесклиннаская и Славянская основные школы будут объединены.

Вице-мэр по вопросам образования и культуры Алевтина Ермакова сообщила, что с целью обеспечения более плавного перехода на эстонский язык обучения временное использование русского языка в качестве языка обучения обосновано.

«Общей целью всех образовательных учреждений города Кохтла-Ярве является как можно более быстрый переход на эстонский язык обучения, однако, несмотря на это, некоторым классам требуется для этого больше времени и поддержки», - сказала Ермакова.

Она добавила, что в эпоху масштабных реформ в сфере образования важно сохранять чувство эмпатии, чтобы больше мотивировать и поддерживать учеников. «Понимаем, что для привыкания к значительным переменам требуется немало времени и помощи. Переходный период может вызывать стресс, поэтому поддержание душевного здоровья школьных семей, особенно учеников, должно также быть одним из приоритетов», - сказала вице-мэр.