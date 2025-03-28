Грузооборот железнодорожных перевозок в Эстонии за год резко упал

Об этом BNS сообщил Департамент статистики, отметив, что грузовые перевозки по железной дороге в прошлом месяце упали на 19,6 % и составили 49,1 миллиона тонно-километров.

Количество пассажиров снизилось на 3,5 % по сравнению с прошлым годом и составило 595 100 человек. Пассажирооборот упал на 5 процентов до 28,5 миллиона пассажиро-километров.

В 2024 году по железной дороге было перевезено на 30,1 процента меньше грузов, чем годом ранее, - 7,1 миллиона тонн. Грузовые перевозки упали на 24 процента до 585,8 миллиона тонно-километров.

Было перевезено более 7,9 миллиона пассажиров, что на 1,6 процента больше, чем в 2023 году, а пассажиро-километры достигли 382,4 миллиона, что на 6,3 процента меньше, чем в прошлом году.