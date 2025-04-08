Блиц с Никитой Исопеско:

- Профессиональный или любительский спорт?

- Профессиональный. Хотя он очень калечит. Любительский, конечно, легче.

- После спортивной карьеры ментальное здоровье нарушается?

- Я пока до такого не доходил.

- Думал ли всерьез о завершении карьеры?

- Нет. Был после травмы потерян, но всерьез не думал.

- Ты всегда до конца идешь?

- Да. Даже когда морально тяжело. Это касается всего - если цель есть, я стараюсь ее достичь. Книгу могу на половине бросить, это да.

- Дети в таком спорте это окей?

- Малыши не должны заниматься как спортсмены. Им сначала нужно вырасти мужчинами. Толк от спортсмена, если он хорошо дерется, но глуп? Если не может с собой справиться, не вестись на провокации?

- Может ли спортсмен позволить себе сорваться и повестись на провокации?

- Нет! Мы профессионалы, наш удар может быть смертельным. Ну и я вообще терпеть не могу уличные потасовки. Что касается детей, то им сначала как раз нужно освоить базу: научиться дисциплине.

- Своего ребенка отдашь в этот спорт?

- Не думаю.