Найти свободное время этому парню довольно трудно: несмотря на то, что ему недавно исполнилось всего 19 лет, он уже двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион Латвии и Литвы, двукратный чемпион Турции, обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира, чемпион Балтии, пятикратный чемпион Эстонии. Как он сам говорит, титулы не играют роли - он живет спортом и занимается им исключительно для себя. Знакомьтесь с новым героем нашей рубрики «Знай наших», бойцом муай-тай Никитой Исопеско.
«Мне награды неважны, - говорит Никита. - Честно. Титулы не имеют значения. Я просто занимаюсь любимым делом. Как начал в шесть с половиной лет, так до сих пор продолжаю и останавливаться не собираюсь. Это моя жизнь».
Однако для Елены, мамы Никиты, увлечение сына вовсе не выглядит радужным. «Лет до 13, когда он еще занимался так-сяк, все было нормально. У него же первые года полтора не получалось ничего, пока папа не сказал: "Еще раз проиграешь, отдадим в балет". После этого Никита перешел к Игорю Шинкевичу и начало получаться».
Мать, не нервируй!
Но чем старше становился сын, тем страшнее становилось маме. Сейчас Елена искренне мечтает о том, чтобы Никита наконец закончил карьеру и занялся чем-то другим. «Да какое там, - машет она рукой. - Он же упертый! Сказал, что это его жизнь и чтобы не мешали заниматься любимым делом. Ну а раз дело любимое, лучше отойти в сторону и не мешать».
Но со стороны бои выглядят еще страшнее, чем в клетке - а мать не может не смотреть, не может не переживать. При возможности, она на каждый бой приходит болеть со всей семьей, а если не удается, смотрит трансляцию онлайн.
«Самое страшное для меня - когда он выходит на ринг, - рассказывает о своих переживаниях Елена Исопеско. - Вот сейчас в декабре приехал с соревнований (интервью записывали в январе - ред.), я еле выжила. Он же перешел в более старшую категорию, уже выступает во взрослой. А я всегда смотрю, с кем он будет биться.
Вижу - у него соперник на пять лет старше, намного опытнее! И я заранее в панику: “Никиточка, родненький”, а он мне в ответ: “Мать, не нервируй меня, не лезь”. Честно, страшно очень. В день, когда он выходит на ринг, я утром звоню: "Люблю, с тобой все будет хорошо, постарайся вырубить его в первом раунде, пожалей материнское сердце!" А он мне: “МАМА!”»
Тайский бокс, или муай-тай (тайск. มวยไทย) — боевое искусство Таиланда, произошедшее от древнего тайского боевого искусства муай-боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими как прадал-серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянма) и муай-лао (Лаос).
Привычная рутина
Муай-тай никак нельзя назвать легкой прогулкой. Это серьезнейший вид спорта, проверяющий бойца на выносливость, умение держать удар, терпеть боль. Многие не выдерживают. Но есть и те, кто видят свою жизнь только в нем.
Как говорит сам Никита, он не знает, что его держит здесь. Просто нравится?
«Это мое любимое дело, не могу без него, - говорит боец. - Понимаешь, оно уже стало привычной рутиной, частью жизни. Меня же никто не заставляет! Вот смотри, я сейчас в Таиланд ездил, жил в режиме профессионального спортсмена: в пять утра просыпаешься, завтракаешь, причем неважно, чем. Через час, в 6 утра, я уже на пробежке - а это 5-10 км, затем зал - и это не тренировка еще, это чисто для себя.
Затем основная тренировка 2-2,5 часа. Таких по две в день. Плюс дополнительно еще сам занимаюсь после тренировки. Отдых, сон, прогулка, потом опять тренировка. Месяц в таком ритме - каждый день. В 9-10 тренировка утром заканчивается, отдых, в 16 или 17 - новая тренировка. В 21-22 спать. Скажи, что это?»
Дружба переросла в отношения
Девушка Никиты Анна смирилась с графиком своего парня. Но ей чуть проще: она сама спортсменка, поэтому прекрасно знает, что такое дисциплина, что такое график, что такое сборы, соревнования и… травмы.
Историю их отношений нельзя назвать обычной: Аня познакомилась с Никитой еще в школе. Но только год назад они поняли, что отношения стали намного серьезнее, чем просто дружба.
«Никиту я встретила еще пять лет назад, как только он переехал из Тарту в Таллинн, - рассказывает Анна. - Тогда нам было по 13 лет. Он перешел в нашу школу, учился в параллельном классе. Так мы и познакомились, все это время общались, а в прошлом году вот дообщались до отношений».
Хотя поначалу ничто не предвещало - ребята общались исключительно дружески, Аня поддерживала Никиту, помогала ему.
«Я сама занималась спортом, на достаточно профессиональном уровне, я баскетболистка, - говорит девушка. - Прекрасно понимаю, что такое спорт. К сожалению, сейчас на соревнованиях получила серьезную травму колена и, похоже, вернуться не смогу еще долго. Благодаря спорту, наверное, мы с Никитой нашли общий язык, отношения развивались шаг за шагом. И, конечно, я очень хорошо понимаю, каким опасным спортом он занимается. Очень переживаю. Когда я первый раз следила за его выступлениями, - это были соревнования в Турции - было очень страшно. Вроде бы по телевизору смотришь, вроде бы далеко, но… Я даже боюсь представить, как это - смотреть все в реальности».
Из-за травмы Аня не сможет вернуться в зал еще как минимум год и, скорее всего, на профессиональном спорте ей придется поставить точку. Девушка признается, что не слишком расстроена, карьеру продолжать не планирует. Ну а к тому, что Никита постоянно в разъездах, относится спокойно и не ревнует.
«Это спорт, - говорит Анна. - Это такая жизнь. Да, я его жду дома, но даже когда Никита далеко, мы постоянно общаемся, сейчас это просто».
Всерьез о завершении карьеры не думал
Никита Исопеско постоянно подчеркивает, что видит себя только в муай-тай. Однако полтора года назад полученная травма чуть не сломала карьеру бойца. Вспоминать об этом периоде он не любит. Но год, который пришлось провести в восстановлении, повлиял на многое.
«На самом деле, я не думал, что останусь без спорта, - размышляет Никита. - Да, такой вариант взвешивался, но всерьез я об этом не думал, жил одним днем. Приходил в себя, много читал, учил языки. Занимался саморазвитием, не хотел тратить время впустую. Кстати, тогда увлекся психологией, перечитал тонну литературы и думаю продолжать обучение. Я же сейчас оканчиваю профтех - мог спокойно поступить в гимназию, но характер… Я буквально в последние школьные дни повздорил с учителями, ну и вместо гимназии пошел в профтех. Сейчас закончу и буду смотреть, куда пойду учиться дальше».
Но пока спорт на первом месте - в муай-тай нет какого-то возраста, в котором спортсмен завершает карьеру, все от здоровья зависит и желания тренироваться.
«Есть и те, кто до 50 лет занимается, - замечает Никита. - Когда я был в Таиланде, видел 40-летнего мужчину, так мне показалось, что он в своем возрасте находится в лучшей форме, чем я».
Агрессия и стресс
Жизнь спортсмена - это жесткая дисциплина. Это не только тренировки и график. Это еще и поддержание спортивной формы. Примерно за полгода до соревнований спортсмен готовится, набирает форму, выступает на пике, потом идет спад, возвращение в норму. Потом опять волна. Так нарастает уровень спортсмена.
Но такой ритм означает и постоянное напряжение и стресс, который у некоторых может вылиться в агрессию.
«На самом деле, иногда бывает тяжеловато, но в агрессию ничего не выливается, - говорит Никита Исопеско. - У меня это может немного иначе проявиться: я люблю много думать, анализировать, иногда могу буквально закопаться в себе. Вот тогда надо вытаскивать. Хотя эмоциональность это не отменяет».
Мама Никиты добавляет, что да, эмоциональности в их семье хоть отбавляй:
«Мы можем страшно поссориться, можем просто в хлам разругаться. Но потом так же страшно мы и миримся. На самом деле, у нас очень открытые отношения - с папой, наверное, у него таких отношений нет. А мы можем посидеть вдвоем, поговорить, он всегда меня выслушает… Хотя иногда делает по-своему. А иногда прислушивается. Но мое мнение ему важно».
Мама и девушка спелись
На провокационный вопрос, к чьему мнению Никита прислушается: к маминому или к Аниному, боксер смеется - к тому, чье мнение ему больше понравится. И добавляет, что мама и Аня буквально спелись - настолько у них хорошие отношения.
«Да, особенно, когда нужно дружить против Никитки - это у нас вообще отлично получается», - хохочет Елена.
«Даже слишком» , - отшучивается Никита, который на самом деле, прекрасно знает, как его обожает семья и очень ценит это отношение.
«Я все время чувствую их любовь и поддержку, - говорит спортсмен. - Это тыл. Хотя иногда я не знаю, чего от них ожидать. Уж очень любят всякие розыгрыши устраивать».
«Да, мы эмоциональны, а я вообще Никитку люблю потроллить, - рассказывает мама. - Мы всегда стараемся что-то придумать. На его 18-летие я договаривалась с фокусником Александром Замашка - он был на Кипре, а мы тут, в Эстонии, и нужно было продумать целую спецоперацию, чтобы подготовить сюрприз. Такой дистанционный нежданчик - мы две недели все готовили, продумывали поминутно. Никита был ошарашен - и это главное».
Сюрпризы в коробках
«О да-а, мама мне вечно на дни рождения или праздники какие-то подозрительные коробки дарила, - пустился Никита в воспоминания. - Это предваряло настоящий подарок - сначала нужно было пройти испытание. Поначалу были кирпичи - но это фигня. Потому что потом разок мама подсунула мне коробку с мадагаскарскими тараканами. А последнюю коробку я просто боялся открывать, потому что там что-то шуршало и я подозревал, что это пауки - от мамы можно ожидать чего угодно. Она спокойно может мне подсунуть какого-нибудь тарантула.
А в коробке оказался…. крольчонок. Как раз год Кролика наступил. Теперь этот кролик наш общий любимец. Но, как я уже сказал, все эти приколы обычно предшествуют крутым подаркам. Так что семья у меня классная, я эту поддержку ощущаю все время. И в любой ситуации знаю, что у меня есть тыл».
Кажется, что в таком семейном обожании вырастают эгоисты и люди с не самым простым характером. Но Никиту трудно назвать эгоистом, а характер… Наверное, как у всех?
Львы, Рыбы и Тельцы
«Он по гороскопу Рыбы, не могу сказать, что простой человек, - говорит Елена. - Хотя, пожалуй, как у всех: спокойный, спокойный, потом какая-то волна накатила, побухтел, успокоился… Человек настроения, переменчивый».
«Не могу сказать, что сильно верю в гороскопы, но то, что я про себя читал, совпало, - добавляет Никита. - Я очень эмоциональной, но не могу никому свои слабости показывать. Даже Ане. Я переживаю все внутри».
Аня по гороскопу Телец, и благодаря спокойствию и терпению - отличительных чертах этого знака зодиака - спокойно справляется с перепадами настроения своего избранника.
«Я умею сглаживать конфликты, наверное, это главное, - говорит девушка. - Я-то по натуре очень спокойная, а Никита иногда может быть вспыльчивым. Но я не реагирую на его характер остро, всегда выслушиваю, всегда стараюсь поддержать. Он же ничего не показывает, но я стараюсь его разговорить, дать выйти эмоциям. Мы практически не ссоримся. Он после соревнований или сборов приезжает совершенно вымотанный, я стараюсь ему морально помочь, потому что Никите нельзя давать копить эмоции внутри, они могут наслаиваться и будет трудно. Так и живем».
«Да, с Аней мне очень повезло, - говорит Никита и добавляет - Наконец-то! Потому что меня трудно назвать везунчиком - я имею в виду какие-то ситуации, когда некоторым действительно везет, например, лотерею».
Невезучий чемпион
Мама добавляет, что сыну действительно в азартные игры лучше не играть и судьбу не испытывать, потому что иногда доходит до смешного.
«Это у него с детства, - смеется Лена. - Я в руках зажимаю монету в один евро и купюру в десять евро, говорю Никите - выбирай! И он постоянно вытаскивает евро! Постоянно!!! Только один раз десятку вытащил, вот счастья было!»
«Да, я не игрок, но мне и без этого есть, чем время занять, - говорит Никита. - Кстати, в спорте так же - я всего должен добиваться своим трудом. Я знаю многих действительно талантливых спортсменов, которым достаточно буквально нескольких тренировок для достижения какого-то результата. Мне же для такого же результата потребуется приложить куда больше усилий. Так что да, мне нужно просто пахать. Я не завидую, привык, что мне нужно работать - во всем».
Тренер как второй отец
В семье Никиты Исопеско отношения действительно на редкость теплые. Никита не скрывает, что он в своей семье как за каменной стеной.
«Я знаю, что даже когда я в чужой стране и все будут против меня, моя семья рядом и поддержит, - говорит он. - Ну а мама.. Я до сих пор могу к ней прийти и просто поделиться эмоциями, все рассказать. Мама мне друг. Мне очень помогает ощущение семьи».
И при этом Никита очень самостоятелен - тут спасибо стоит сказать тренеру Игорю Шинкевичу, который и вырастил чемпиона.
«Игорь, конечно, потрясающий человек, - замечает Елена. - Он эту детвору начал приучать к самостоятельности сразу, как пацаны к нему попали. Никите тогда 13 лет было. Игорь от нас, мам, с первого дня требовал: никакой помощи, парни собираются сами. Все чемоданы укладывают сами.
Первые два года было просто страшно, Никита возвращается с соревнований: шапка съехала на бок, сумка где-то болтается, то зарядку от компьютера забыл, что-то потерял… Я постоянно связывалась с гостиницами, нам постоянно приходилось просить, чтобы вернули вещи. Хорошо хоть сын себя привозил.
А Игорь их научил самостоятельности: например, после тренировки все постирать, развесить, высушить. Они это теперь все делают на автопилоте».
«Тренер дал мне все, - добавляет Никита. - Он как второй отец. Очень близкий для меня человек. Его советы, помощь - это важно. И к нему в любой момент можно обратиться. Мы уже подросли, теперь совсем на другом уровне общаемся с тренером. Часами можем говорить, он всегда выслушивает.
В каком-то возрасте очень меня воспитывал, в том числе помог развить и самоуважение. Например, я всегда дурачился, мог быть эдаким клоуном в компании. А он аккуратно научил, как выйти из этого и стать не Никитосом - так меня зовут только близкие - а Никитой. Вроде мелочи, но это важные мелочи. Во многом именно он меня сформировал».
Жизнь после спорта
«Когда Никита лежал в коме, я чуть с ума не сошла, - вспоминает Елена. - И первое, что ему сказала, когда он пришел в себя, что со спортом надо завязывать. Знаешь, что он мне ответил? Что еще не стал чемпионом мира!!!! Тут непонятно, как и что дальше, а он мне вот это!
И сейчас, на первых после травмы соревнованиях в Анталии я просто извелась. Господи, я никогда так не плакала, я выла в голос! От нервов, от страха. А потом уже от счастья, что он победил и что с ним ничего не случилось».
А у Никиты совершенно другой взгляд на эти бои. Он почувствовал, что вырос.
«Наверное, это для меня самые полезные соревнования были, - говорит он. - Самые короткие и эмоционально самые полезные. Я обычно перед боем сильно волнуюсь, перегораю. А сейчас я контролировал эмоции. Чувствовал, что прошла эта эмоциональная волна. И в ринге начал получать кайф. Вот так».
Несмотря на то, что Никита несколько раз подчеркнул, что титулы для него роли не играют, он хочет стать чемпионом мира - это одна из целей. А если все получится, то выйти в One Championship, а затем попасть в UFC.
«Это так… Сейчас главное - закончить обучение и пойти дальше. Конечно, совмещать спорт, учебу и семью - тяжеловато. Но мои близкие всегда рядом и я знаю, что помогут».
Блиц с Никитой Исопеско:
- Профессиональный или любительский спорт?
- Профессиональный. Хотя он очень калечит. Любительский, конечно, легче.
- После спортивной карьеры ментальное здоровье нарушается?
- Я пока до такого не доходил.
- Думал ли всерьез о завершении карьеры?
- Нет. Был после травмы потерян, но всерьез не думал.
- Ты всегда до конца идешь?
- Да. Даже когда морально тяжело. Это касается всего - если цель есть, я стараюсь ее достичь. Книгу могу на половине бросить, это да.
- Дети в таком спорте это окей?
- Малыши не должны заниматься как спортсмены. Им сначала нужно вырасти мужчинами. Толк от спортсмена, если он хорошо дерется, но глуп? Если не может с собой справиться, не вестись на провокации?
- Может ли спортсмен позволить себе сорваться и повестись на провокации?
- Нет! Мы профессионалы, наш удар может быть смертельным. Ну и я вообще терпеть не могу уличные потасовки. Что касается детей, то им сначала как раз нужно освоить базу: научиться дисциплине.
- Своего ребенка отдашь в этот спорт?
- Не думаю.