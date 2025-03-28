LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться в Россию

По данным The Korea Times, LG уже частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Аналогичную информацию еще несколько дней назад приводило российское издание «Русбейс» со ссылкой на источники.

Представитель LG в комментарии южнокорейскому изданию сказал, что возобновление работы связано с предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны. Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания проявляет осторожность, поскольку война еще не закончилась, но добавил: «Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу, когда санкции будут сняты».

Hyundai пока не принял окончательного решения

Издание сообщает, что Hyundai также изучает возможность возвращения в Россию. Официально представитель Hyundai Motor Group заявил, что решение еще не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации.

Касательно Samsung издание не приводит каких-либо подробностей по поводу возможного возвращения компании на российский рынок.

В середине марта The Bell опросил западные компании, которые ушли из РФ после начала войны, о том, хотят ли они вернуться в Россию. Журналисты направили запросы более 60 зарубежным компаниям, которые были крупнейшими по выручке среди тех, кто ушел из России после ее вторжения в Украину.

Ответила 21-на, и ни одна из них не подтвердила планы вернуться. Среди тех, кто заявил, что не планирует возвращение - владелец магазинов IKEA (Нидерланды), химико-промышленная компания Henkel (Германия), автопроизводитель Nissan (Япония), сеть спортивных магазинов Decathlon (Франция).