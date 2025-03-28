В январе этого года Суд ЕС принял решение, согласно которому на Эстонию был наложен штраф в размере 400 000 евро за несвоевременное внедрение директивы, а также установлен ежедневный штраф в 3000 евро за каждый день просрочки после оглашения решения. Смотрите, сколько в итоге пришлось заплатить государству.
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График ⟩ По 3000 евро в день: смотрите, как директива ЕС вытягивала деньги из бюджета Эстонии
Цель директивы - наделить отвечающие за конкуренцию учреждения государств-членов ЕС необходимыми полномочиями, ресурсами и гарантиями независимости для эффективного применения положений Договора о функционировании Европейского союза.