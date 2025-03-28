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График По 3000 евро в день: смотрите, как директива ЕС вытягивала деньги из бюджета Эстонии

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Фото статьи
Фото: Marko Saarm

В январе этого года Суд ЕС принял решение, согласно которому на Эстонию был наложен штраф в размере 400 000 евро за несвоевременное внедрение директивы, а также установлен ежедневный штраф в 3000 евро за каждый день просрочки после оглашения решения. Смотрите, сколько в итоге пришлось заплатить государству.

Цель директивы - наделить отвечающие за конкуренцию учреждения государств-членов ЕС необходимыми полномочиями, ресурсами и гарантиями независимости для эффективного применения положений Договора о функционировании Европейского союза.

«Эффективный надзор за конкуренцией обеспечивает лучшее соотношение цены и качества для потребителей и повышает открытость и прозрачность бизнес-среды. Основной юридический вопрос заключается в том, должно ли наказание за неправильное действие быть простой процедурой для органов власти или, прежде всего, справедливым и обоснованным решением, характерным для правового государства», - прокомментировала министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста («Ээсти 200»).

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