График По 3000 евро в день: смотрите, как директива ЕС вытягивала деньги из бюджета Эстонии

«Эффективный надзор за конкуренцией обеспечивает лучшее соотношение цены и качества для потребителей и повышает открытость и прозрачность бизнес-среды. Основной юридический вопрос заключается в том, должно ли наказание за неправильное действие быть простой процедурой для органов власти или, прежде всего, справедливым и обоснованным решением, характерным для правового государства», - прокомментировала министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста («Ээсти 200»).