Галерея На самый черный день: в подвале многоэтажки в Ласнамяэ сделали образцовое убежище на случай войны

Никаких воздушных шаров, длинных речей и перерезания ленточек. Под карканье ворон и крики чаек в промозглое пасмурное утро журналисты собрались у ничем не примечательной многоэтажки в Ласнамяэ. Дом как дом, таких в районе сотни. Но именно тут, на улице Кивила, скрывается то, к чему мы пока не привыкли, но что скоро должно стать нормальной частью нашей жизни - полноценное убежище, обустроенное прямо в подвале.

Целью было не просто показать убежище журналистам. Уже совсем скоро сюда пригласят и представителей квартирных товариществ, чтобы они своими глазами увидели, как должно выглядеть настоящее укрытие: что в нем важно предусмотреть, как все устроено, и что необходимо иметь под рукой, чтобы в тот самый день - который, будем надеяться, никогда не настанет - можно было в безопасности переждать воздушную тревогу.