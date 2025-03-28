Сегодня в Ласнамяэ на улице Кивила открыли демонстрационное убежище - обустроенное прямо в подвале обычной панельной многоэтажки. Простое, но функциональное, оно показывает, как с минимальными затратами можно создать надежное укрытие, которое в случае угрозы спасет жизни.
Для подписчиков
Галерея ⟩ На самый черный день: в подвале многоэтажки в Ласнамяэ сделали образцовое убежище на случай войны
Никаких воздушных шаров, длинных речей и перерезания ленточек. Под карканье ворон и крики чаек в промозглое пасмурное утро журналисты собрались у ничем не примечательной многоэтажки в Ласнамяэ. Дом как дом, таких в районе сотни. Но именно тут, на улице Кивила, скрывается то, к чему мы пока не привыкли, но что скоро должно стать нормальной частью нашей жизни - полноценное убежище, обустроенное прямо в подвале.