В отношении обанкротившейся турфирмы возбуждено уголовное дело

В конце прошлого года в Департамент защиты прав потребителей поступило более 600 заявлений от клиентов туроператора Kon Tiki Reisid OÜ с требованием возврата предоплат и компенсаций за неоказанные туристические услуги.

После этого компания сообщила, что прекращает деятельность в связи со сложной экономической ситуацией.

Налоговый долг Kon Tiki Reisid в настоящее время составляет 4281 евро, при этом в сентябре он достигал 22 500 евро. Если не учитывать сильно затронувший компанию коронакризис в 2020 году, оборот Kon Tiki Reisid составлял несколько сотен тысяч евро в год.