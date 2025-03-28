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В отношении обонкротившейся турфирмы возбуждено уголовное дело

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Сайт Kon Tiki.
Сайт Kon Tiki. Фото: Eero Vabamägi

Полиция возбудила в отношении обанкротившегося туроператора Kon Tiki Reisid, уголовное производство, цель которого - проверить обстоятельства возможного присвоения средств, пишут «Деловые ведомости».

В конце прошлого года в Департамент защиты прав потребителей поступило более 600 заявлений от клиентов туроператора Kon Tiki Reisid OÜ с требованием возврата предоплат и компенсаций за неоказанные туристические услуги.

После этого компания сообщила, что прекращает деятельность в связи со сложной экономической ситуацией.

Налоговый долг Kon Tiki Reisid в настоящее время составляет 4281 евро, при этом в сентябре он достигал 22 500 евро. Если не учитывать сильно затронувший компанию коронакризис в 2020 году, оборот Kon Tiki Reisid составлял несколько сотен тысяч евро в год.

Подробнее читайте на dv.ee.

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