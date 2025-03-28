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Чемпионка мира борется за здоровье – впереди еще одна операция

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Ингрид Тандреволд.
Ингрид Тандреволд. Фото: Michal Cizek

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Игрид Тандреволд переживает не лучший период – ее преследуют проблемы со здоровьем.

Спортсменка не так давно перенесла операцию на сердце, сейчас ей предстоит удаление миндалин. Из-за этих напастей она не только вынуждена была пропустить национальный чемпионат, но также намекнула и на завершение карьеры.

«Я бы хотела побороться за титул, но сейчас я лучше приведу своё здоровье в порядок перед началом очень важного олимпийского года и буду смотреть в будущее со спокойствием», — сказала Тандреволд в интервью Ski-Nordique.

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