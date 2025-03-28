Лаури Лаатс Реформисты сосредоточили всю власть в своих руках, коалиция существует лишь формально

Ирония в том, что Игорь Таро, получивший пост министра внутренних дел, мог бы больше подойти на пост, доставшийся Террасу. Однако Террас не был бы воспринят всерьез общественностью как глава МВД (вероятно, Партия реформ не акцептировала этот вариант!), поэтому пришлось разыграть неуклюжую комбинацию, после чего Кристина Каллас заявила, что все хорошие кандидаты отказались.

Игоря Таро критикуют за то, что он когда-то учился в Москве, однако скорее стоит задаться вопросом, способен ли он управлять сферой безопасности на должном уровне? Это одно из самых сложных министерств, от которого зависит внутренняя (и даже внешняя) безопасность страны.

Для премьер-министра сейчас выгодно удерживать Терраса в «Ээсти 200», чтобы хотя бы попытаться создать впечатление, что государством управляет коалиция, а не одна партия. А если эта коалиция начнет разваливаться, Террасу будет легче перейти к реформистам. Сам Террас уже успел заявить, что он бывал в деревне и даже складывал дрова, однако его главная задача как министра - формировать политику.

В каком-то смысле, конечно, верно, но как можно формировать политику, если сфера, за которую отвечает министр, ему совершенно незнакома? Конечно, возможно, он всех удивит и компенсирует нехватку знаний энергичностью, но, учитывая, что базовый коалиционный договор уместился всего на две с половиной страницы, вряд ли стоит ожидать содержательной политики.

Вместо Терраса - Хелениус