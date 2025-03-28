Новое правительство Кристена Михала (официально: правительство после ремонта) еще долго будет темой для обсуждения как в прессе, так и среди оппозиции. Кому-то может показаться, что, оставаясь в правительстве, «Ээсти 200» сможет укрепить свои позиции. Однако распределение министерских портфелей говорит об обратном. Более того, в политических торгах теперь появилась новая политическая «денежная единица» - один Террас, пишет председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
Лаури Лаатс ⟩ Реформисты сосредоточили всю власть в своих руках, коалиция существует лишь формально
Трагедия новой коалиции заключается в том, что председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас публично признала, что ей некого было назначить министром, так как все достойные кандидаты отказались. Вызвала, мягко говоря, недоумение ее фраза: «Один очень хороший кандидат сказала, что, к сожалению, ждет ребенка».
Кадровый кризис в «Ээсти 200»
Хочется надеяться, это всего лишь оговорка, поскольку дети, несомненно, важнее кадровых проблем одной конкретной партии. Однако, возможно, дело было не столько в нежелании людей занимать министерский пост, сколько в борьбе партии за свое существование.
Обычно умеющая подбирать слова Кристина Каллас во время смены правительства выглядела довольно неуверенно, что можно объяснить появлением нового министра - Хендрика Йоханнеса Терраса. Уже давно не секрет, что заместитель председателя «Ээсти 200» Террас собирался перейти в Партию реформ, что воспринималось как вполне логичный шаг. Вопрос был не в том, произойдет ли это, а в том, когда произойдет.
Однако в Партии реформ (где конкуренция гораздо выше) он вряд ли мог рассчитывать на министерский портфель, как, впрочем, и на пост председателя парламентской комиссии. Его желание уйти из «Ээсти 200», хлопнув дверью, было настолько велико, что Кристине Каллас пришлось уступить - платой за то, чтобы Террас и его единомышленники остались в партии, стало назначение Терраса министром регионального развития и сельского хозяйства. Так появилась новая политическая «денежная единица» - один Террас.
Ирония в том, что Игорь Таро, получивший пост министра внутренних дел, мог бы больше подойти на пост, доставшийся Террасу. Однако Террас не был бы воспринят всерьез общественностью как глава МВД (вероятно, Партия реформ не акцептировала этот вариант!), поэтому пришлось разыграть неуклюжую комбинацию, после чего Кристина Каллас заявила, что все хорошие кандидаты отказались.
Игоря Таро критикуют за то, что он когда-то учился в Москве, однако скорее стоит задаться вопросом, способен ли он управлять сферой безопасности на должном уровне? Это одно из самых сложных министерств, от которого зависит внутренняя (и даже внешняя) безопасность страны.
Для премьер-министра сейчас выгодно удерживать Терраса в «Ээсти 200», чтобы хотя бы попытаться создать впечатление, что государством управляет коалиция, а не одна партия. А если эта коалиция начнет разваливаться, Террасу будет легче перейти к реформистам. Сам Террас уже успел заявить, что он бывал в деревне и даже складывал дрова, однако его главная задача как министра - формировать политику.
В каком-то смысле, конечно, верно, но как можно формировать политику, если сфера, за которую отвечает министр, ему совершенно незнакома? Конечно, возможно, он всех удивит и компенсирует нехватку знаний энергичностью, но, учитывая, что базовый коалиционный договор уместился всего на две с половиной страницы, вряд ли стоит ожидать содержательной политики.
Вместо Терраса - Хелениус
Кто мог бы стать альтернативным кандидатом на пост министра регионального развития и сельского хозяйства, если бы не было необходимости торговаться с внутрипартийной оппозицией? По-настоящему новаторским решением было бы предложить этот пост Йоакиму Хелениусу, который вышел из «Ээсти 200» в 2023 году, разочаровавшись в стиле управления Маргуса Цахкна.
Этот крупный предприниматель оказал значительное влияние на нашу экономику, а его вклад в развитие сельского хозяйства со временем становится все более ценным. Я не сомневаюсь, что он смог бы привнести в государственное управление новый подход.
Что касается поста министра внутренних дел, Калев Стойческу, имеющий опыт работы в сфере обороны и внутренней безопасности, вызвал бы гораздо больше доверия у населения, чем Игорь Таро. Об этом говорят как в коалиции, так и в оппозиции.
В итоге «новое» правительство Михала означает, что благодаря исключительной слабости «Ээсти 200», реформисты сосредоточили всю власть в своих руках. Коалиция существует лишь формально, а все решения принимает Михал вместе с государственным секретарем Кейтом Каземетсом. Кто бы мог подумать, что всего через два года после парламентских выборов Партия реформ будет управлять государством фактически единолично? Это необходимо прекратить, и единственная возможность изменить ситуацию - проведение внеочередных выборов в Рийгикогу.