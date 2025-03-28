Осторожно! В магазинах мошенники собирают «пожертвования» для людей с ограниченными возможностями

Житель Тарту Валев Мяги встретил в прошлую субботу в двух продуктовых магазинах района Аннелинна цыган, которые собирали пожертвования для людей с ограниченными возможностями. Сначала он встретил якобы глухую женщину в магазине Prisma в Аннелинна, а затем ту же женщину в компании мужчины в магазине Selver в Яамамыйза.