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Осторожно! В магазинах мошенники собирают «пожертвования» для людей с ограниченными возможностями

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Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

Житель Тарту Валев Мяги встретил в прошлую субботу в двух продуктовых магазинах района Аннелинна цыган, которые собирали пожертвования для людей с ограниченными возможностями. Сначала он встретил якобы глухую женщину в магазине Prisma в Аннелинна, а затем ту же женщину в компании мужчины в магазине Selver в Яамамыйза.

В магазине Prisma в Аннелинна ей удалось собрать пожертвования наличными, рассказал Мяги. На листе без каких-либо логотипов были указаны имена пяти человек и их подписи. Суммы пожертвований варьировались от пяти до двадцати евро.

Мяги распознал мошенничество, так как подобная схема уже использовалась для обмана честных граждан. Он сообщил об этом сотрудникам магазина и полиции. «Один человек хотел пожертвовать деньги, но я посоветовал ему этого не делать. После моих слов сборщица пожертвований поспешила покинуть магазин», - сказал он.

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