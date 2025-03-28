Литовский эксперт по вопросам обороны: надежды найти американских солдат живыми практически нет

Литовский эксперт по вопросам обороны Александрас Матонис сообщил, что основной проблемой остается поступление воды: несмотря на откачку, ее на месте происшествия становится все больше. «В худшем случае придется строить плотину, чтобы отделить озеро от остальной части болота», - рассказал он, ссылаясь на официальную информацию, предоставленную вооруженными силами Литвы.