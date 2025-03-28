Пт, 28.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Литовский эксперт по вопросам обороны: надежды найти американских солдат живыми практически нет

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Такая же ремонтно-эвакуационная машина машина M88, как та, что пропала во вторник, задействована и в нынешней спасательно-поисковой операции.
Такая же ремонтно-эвакуационная машина машина M88, как та, что пропала во вторник, задействована и в нынешней спасательно-поисковой операции. Фото: MINDAUGAS KULBIS / Scanpix

Несмотря на общее понимание, что пропавшие американские военнослужащие, скорее всего, уже мертвы, на полигоне Пабраде в Литве ведутся непрерывные работы по извлечению их бронемашины и, предположительно, тел.

Литовский эксперт по вопросам обороны Александрас Матонис сообщил, что основной проблемой остается поступление воды: несмотря на откачку, ее на месте происшествия становится все больше. «В худшем случае придется строить плотину, чтобы отделить озеро от остальной части болота», - рассказал он, ссылаясь на официальную информацию, предоставленную вооруженными силами Литвы.

По словам эксперта, для предотвращения проседания тяжелой техники во время предстоящей спасательной операции была построена платформа из цементных плит, которая обеспечивает устойчивую опору для машин, задействованных в работах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх