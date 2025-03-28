Эстонскую пару, длительное время проживавшую за границей, удивило требование банка SEB предоставить счета или договоры в качестве обоснования денежных переводов с банковского счета мужчины на счет его сожительницы, а также выписку с ее счета в Wise за последний год. По мнению Финансовой инспекции, при проведении такого контроля банк должен опираться на реальные риски, пишет ERR.
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В чем дело? Банк SEB потребовал от сожителей информацию о повседневных переводах средств
Эрик (полное имя известно редакции) рассказал ERR, что его сожительница получила письмо от банка SEB с просьбой предоставить дополнительную информацию о денежных переводах, поступивших от Эрика на ее счет с середины апреля прошлого года по начало марта этого года. В частности, банк запросил счета, накладные, договоры и другие документы, подтверждающие операции с конкретными пояснениями.