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В чем дело? Банк SEB потребовал от сожителей информацию о повседневных переводах средств

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Перевод денег в интернете.
Перевод денег в интернете. Фото: Jirapong Manustrong/Shutterstock

Эстонскую пару, длительное время проживавшую за границей, удивило требование банка SEB предоставить счета или договоры в качестве обоснования денежных переводов с банковского счета мужчины на счет его сожительницы, а также выписку с ее счета в Wise за последний год. По мнению Финансовой инспекции, при проведении такого контроля банк должен опираться на реальные риски, пишет ERR.

Эрик (полное имя известно редакции) рассказал ERR, что его сожительница получила письмо от банка SEB с просьбой предоставить дополнительную информацию о денежных переводах, поступивших от Эрика на ее счет с середины апреля прошлого года по начало марта этого года. В частности, банк запросил счета, накладные, договоры и другие документы, подтверждающие операции с конкретными пояснениями.

«При применении стандартных мер надлежащей проверки используется подход, ориентированный на риски, и от степени риска зависит объем этих мер - в том числе, в каком масштабе у клиента запрашивается и информация и насколько тщательно она проверяется», - пояснила руководитель направления управления клиентскими рисками и безопасности SEB Моника Каллас-Антон.

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