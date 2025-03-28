В чем дело? Банк SEB потребовал от сожителей информацию о повседневных переводах средств

Эрик (полное имя известно редакции) рассказал ERR, что его сожительница получила письмо от банка SEB с просьбой предоставить дополнительную информацию о денежных переводах, поступивших от Эрика на ее счет с середины апреля прошлого года по начало марта этого года. В частности, банк запросил счета, накладные, договоры и другие документы, подтверждающие операции с конкретными пояснениями.