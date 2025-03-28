Волостное собрание Ярва на вчерашнем заседании приняло решение, что Пыхья-Ярваская школа, которая делится на школы Аравете, Амбла и Альбу, с нового учебного года больше не будет обучать детей в Амбла.
Принято решение о закрытии: в Эстонии станет еще на одну школу меньше
Заместитель старейшины волости Ярва Сийм Умеров пояснил собранию, что в школе Амбла в шести классах обучается 11 детей.
Умеров добавил, что 32 ребенка, проживающих в этом районе, уже решили посещать школу, расположенную дальше от дома. Поэтому никто не может сказать, сколько детей, которые сейчас учатся в Амбла, начнут с сентября ходить в Аравете, а сколько предпочтут Тапа или Тамсалу.
Член волостного собрания Эстер Валдвеэ осталась недовольна тем фактом, что не был проведен тщательный анализ последствий закрытия школы в Амбла, поэтому неясно, сколько денег будет сэкономлено благодаря этому решению.
Вальдвеэ подчеркнула, что, закрывая школу, волостное собрание поощряет то, что Амбла придет в запустенье.
Директор Пыхья-Ярваской школы Анника Орула согласилась, что 11 детей - это слишком мало, но похвалила учителей и подтвердила, что о детях там хорошо заботятся.
Орула сказала, что учителя, которые потеряют работу в Амбла, при желании могут найти работу в других школах волости.
По словам члена волостного собрания Велло Теор, родители, чьи дети в настоящее время посещают школу Амбла, планируют совместно найти автобус, который с нового учебного года будет возить их детей в школу Тамсалу. «Поддержите сохранение этой школы!» - просил Теор своих коллег.
Член волостного собрания Арто Саар выразил надежду, что создание новых рабочих мест в Тапа может также привлечь жителей в Амбла, а детей - в школу. «Давайте сделаем это историей успеха. Пожалуйста, давайте сохраним эту школу», - сказал Саар.
Председатель волостного собрания Райт Пихельгас заявил, что военный городок был построен в Тапа десять лет назад, но, к сожалению, новых жителей он не привлек.
По словам Пихельгаса, такое решение за волостное собрание приняли 32 ребенка, которые уже посещают школу вдали от дома. «Никто не хочет закрывать школы, но нам надо смотреть на счета», - сказал он.
Член волостного собрания Прийт Сейре посоветовал коллегам заглянуть в далекое будущее и предупредил, что если ничего не сделать сейчас, возможно, через пять лет будет обсуждаться вопрос о закрытии школы Аравете.
Сейре привел в пример Коэру, где небольшие школы были закрыты уже давно, а школа Коэру в настоящее время находится в очень хорошем положении.
После долгого обсуждения волостное собрание Ярва приняло решение прекратить учебный процесс в школе Амбла с 1 сентября. Одиннадцать депутатов проголосовали «за», девять - «против».
Экономические затраты на здание школы Амбла составляют 37 307,62 евро (включая детский сад и кухню). Расходы на оплату труда учителей, включая налоги, в 2024 году составили 127 117 евро. Кроме того, в школе работают уборщицы (полторы ставки), зарплата которых и налоги составляют 19 510,41 евро. В целом расходы, связанные со школой Амбла в 2024 году (без учета хозяйственных расходов за декабрь), составили 183 935,03 евро.
Некоторые ученики Амбла уже сейчас посещают занятия в других учебных корпусах Пыхья-Ярваской школы. Например, уроки технологии проходят в Аравете, куда их отвозят на автобусе. Это означает, что дети Амбла отчасти привыкли к обучению за пределами своей школы.