Принято решение о закрытии: в Эстонии станет еще на одну школу меньше

Заместитель старейшины волости Ярва Сийм Умеров пояснил собранию, что в школе Амбла в шести классах обучается 11 детей.

Умеров добавил, что 32 ребенка, проживающих в этом районе, уже решили посещать школу, расположенную дальше от дома. Поэтому никто не может сказать, сколько детей, которые сейчас учатся в Амбла, начнут с сентября ходить в Аравете, а сколько предпочтут Тапа или Тамсалу.

Член волостного собрания Эстер Валдвеэ осталась недовольна тем фактом, что не был проведен тщательный анализ последствий закрытия школы в Амбла, поэтому неясно, сколько денег будет сэкономлено благодаря этому решению.

Вальдвеэ подчеркнула, что, закрывая школу, волостное собрание поощряет то, что Амбла придет в запустенье.

Директор Пыхья-Ярваской школы Анника Орула согласилась, что 11 детей - это слишком мало, но похвалила учителей и подтвердила, что о детях там хорошо заботятся.

Орула сказала, что учителя, которые потеряют работу в Амбла, при желании могут найти работу в других школах волости.

По словам члена волостного собрания Велло Теор, родители, чьи дети в настоящее время посещают школу Амбла, планируют совместно найти автобус, который с нового учебного года будет возить их детей в школу Тамсалу. «Поддержите сохранение этой школы!» - просил Теор своих коллег.